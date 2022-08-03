裴洛西訪台中共反制 朱立倫：不希望任何意外發生

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）國民黨主席朱立倫今天說，當然歡迎美國眾議院議長裴洛西來台表達對民主自由的支持，對中華民國的支持；面對來自對岸的抗議，不希望有任何意外發生，希望台海維持和平，能夠交流對話。

裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚率團抵台訪問，朱立倫今天下午在國民黨中常會中表示，誠摯的代表國民黨，歡迎裴洛西訪問台灣，國民黨堅定的立場就是捍衛中華民國，維護民主自由，同時希望區域和平，讓台灣每位人民過上好日子。

朱立倫強調，歡迎來自國際的任何友人，支持中華民國、台灣、支持民主自由、能夠增進台美關係、維護區域和平。

朱立倫說，裴洛西是眾議院議長，眾議院則是代表人民，議長就是民意的代表，代表美國人民表達對民主自由的支持，對中華民國的支持，大家當然歡迎，希望台美關係能夠更穩定，未來交流能更密切，更多雙邊的合作。

朱立倫也提到，這幾天不管是來自對岸的抗議，以及農漁產品最近禁運的問題，或軍演等問題，大家都不希望有任何的意外發生，來傷害兩岸和平、影響區域安全，更不要影響基層農漁民的生計。

朱立倫表示，國民黨希望能維護所有基層民眾的權益，也希望台海維持和平，能夠共同交流對話、而不是交惡對抗。（編輯：蘇志宗）1110803