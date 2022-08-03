更多編輯台推薦新聞：
裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性
政治

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性

反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看
政治

反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本
娛樂

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
裴洛西訪台
新聞專題
裴洛西訪台
首頁 / 政治

裴洛西訪台中共反制 朱立倫：不希望任何意外發生

2022/8/3 15:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北3日電）國民黨主席朱立倫今天說，當然歡迎美國眾議院議長裴洛西來台表達對民主自由的支持，對中華民國的支持；面對來自對岸的抗議，不希望有任何意外發生，希望台海維持和平，能夠交流對話。

裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚率團抵台訪問，朱立倫今天下午在國民黨中常會中表示，誠摯的代表國民黨，歡迎裴洛西訪問台灣，國民黨堅定的立場就是捍衛中華民國，維護民主自由，同時希望區域和平，讓台灣每位人民過上好日子。

朱立倫強調，歡迎來自國際的任何友人，支持中華民國、台灣、支持民主自由、能夠增進台美關係、維護區域和平。

朱立倫說，裴洛西是眾議院議長，眾議院則是代表人民，議長就是民意的代表，代表美國人民表達對民主自由的支持，對中華民國的支持，大家當然歡迎，希望台美關係能夠更穩定，未來交流能更密切，更多雙邊的合作。

朱立倫也提到，這幾天不管是來自對岸的抗議，以及農漁產品最近禁運的問題，或軍演等問題，大家都不希望有任何的意外發生，來傷害兩岸和平、影響區域安全，更不要影響基層農漁民的生計。

朱立倫表示，國民黨希望能維護所有基層民眾的權益，也希望台海維持和平，能夠共同交流對話、而不是交惡對抗。（編輯：蘇志宗）1110803

朱立倫
裴洛西訪台 朱立倫：歡迎對台灣支持的友人來訪 裴洛西抵台 朱立倫：誠摯歡迎
裴洛西
總統頒授特種大綬卿雲勳章 讚裴洛西是台灣最堅定友人[影] 裴洛西透露出訪3目的 被稱「台灣好朋友」是殊榮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀