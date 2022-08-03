裴洛西訪台 潘孟安：台美民主光芒閃耀世界

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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，並拜會總統蔡英文，屏東縣長潘孟安關注動態，今天在臉書貼文寫下，這是「台美民主光芒閃耀世界」。

裴洛西昨天晚間飛抵松山機場，潘孟安先是臉書（Facebook）貼文指出「突破萬難，力挺台灣，這一刻全世界都在看。」今天上午，潘孟安也轉發裴洛西投書華盛頓郵報「為何我帶領美國國會代表團出訪台灣」的全文，除了表達敬佩，也說「深夜看到，令人感動」。

就在裴洛西拜會蔡總統後，潘孟安接著再出第3則文，大讚「台美民主光芒閃耀世界！」他並表示，「共同安全、經濟夥伴及民主治理」是這次裴洛西出訪印太地區的核心精神，無畏極權國家要脅，睽違23年再度造訪台灣，在關鍵時刻表達美國對於民主盟友的堅定支持與重要承諾。

潘孟安表示，裴洛西向世界讚許台灣是全世界最自由的社會之一，更是一座韌性之島，台灣人民證明了有希望、有勇氣、有決心，可以打造和平繁榮未來，由女性總統領導的民主政府，達成許多方面的領先成就，在防疫表現上更是突出。

潘孟安表示，這不僅是公衛議題，也是國安、經濟、治理議題，此次訪台以行動實現美國對民主的承諾，更向全球重申必須尊重台灣及所有民主政體的自由。

潘孟安說，台灣是印太地區的民主燈塔，在蔡總統、副總統賴清德帶領下，自信勇敢，民主前行，以自由、民主、人權與全世界交朋友，更會堅定維護主權與區域和平，持續和最堅定的美國盟友以及世界民主國家緊密合作，守護民主自由價值，台美團結彰顯決心，讓世界閃耀民主光芒。（編輯：謝雅竹）1110803