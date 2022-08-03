美官員：布林肯7月即告知王毅 裴洛西可能訪台

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美國國務院高層官員透露，國務卿布林肯（右）7月出席印尼峇里島舉行的G20會議時，曾和中國外長王毅（左）提及美國眾議院議長裴洛西可能訪台。（圖取自美國國務院flickr，版權屬公眾領域）

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（中央社東京3日綜合外電報導）美國國務院高層官員今天透露，國務卿布林肯7月出席印尼峇里島舉行的20國集團（G20）會議時，曾和中國外長王毅提及美國眾議院議長裴洛西可能訪台。當時兩人談了5個多小時。

路透社報導，布林肯當時向王毅表示，這類行程完全出於裴洛西個人的決定，無涉美國政府。

這名國務院高級官員在東京告訴媒體：「問題是北京是否將利用這趟行程當成採取行動的藉口，升高情勢或製造某種衝突。」他還強調，北京當局不該對裴洛西訪台過度反應，因這趟行程並非不尋常，在過去也不是沒有前例。

這名官員表示：「中國不應該以此為藉口繼續其一向作為，亦即尋求改變台灣現狀。」

「倘若在她這趟行程之後有任何（緊張）升高或危機，（責任）將在北京當局。」

路透社記者今天向中國外交部尋求對此發表評論，未能立即獲得回應。

裴洛西為25年來訪台層級最高的美國政要，觸怒北京當局，引發中國在周遭海域增加軍事活動，並禁止台灣部分產品進口。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110803