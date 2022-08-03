中國不滿裴洛西訪台 東協盼各方克制、歐盟籲對話

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（中央社金邊3日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，憤怒的中國矢言祭出懲罰。東南亞國家協會今天敦促各方克制，歐洲聯盟則呼籲透過對話解決緊張局勢，同時保持與中國的溝通管道暢通以防誤判。

法新社報導，裴洛西（Nancy Pelosi）不顧中國嚴詞威脅而訪台，為柬埔寨金邊（Phnom Penh）的東南亞國家協會（ASEAN，東協）外長會議蒙上陰影。這場會議原先預料將聚焦緬甸的血腥危機。

這次是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，東協外長首度面對面開會。東協發言人暨柬埔寨副外長康富（Kung Phoak）表示，外長們在閉門會議中，對「台海局勢趨於緊張」表達憂心。

他告訴記者：「我們希望各方盡己所能降低那裡的緊張情勢，避免可能導致局勢升溫的行動並致力對話。」

馬來西亞和泰國同樣呼籲保持冷靜。馬來西亞外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）敦促各方應「非常謹慎」，泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）表示，泰國希望各方保有最大自制，不希望看到任何會加劇區域緊張情勢以及破壞區域和平穩定的行為。

路透社報導，歐洲聯盟（EU）發言人說：「歐盟希望台海維持和平與現狀。我們支持和平解決兩岸問題。緊張局勢應該透過對話解決。適當溝通管道應獲維持，以減少誤判風險。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發言人則說，歐盟有「清楚的一中政策」，承認中華人民共和國政府為唯一合法的中國政府，同時也追求「與台灣的友善關係和緊密合作」。

德國外交部發言人今天在例行記者會上表示，德國努力與國際夥伴讓台海局勢降溫，不接受軍事威脅。他說，德國與作為重要夥伴的台灣保持緊密關係，同時德國政府同美國都清楚支持「一中」政策。

克里姆林宮今天宣稱，「不應低估」裴洛西訪台所導致局勢緊張的程度。

被問及全世界是否更接近戰爭時，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，他不贊成使用那個詞，但他重申裴洛西訪台是「挑釁」。

培斯科夫也說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平未因裴洛西訪台而有額外接觸。（譯者：楊昭彥/核稿：楊明暐）1110803