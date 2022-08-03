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訪台惹怒中國真正原因 裴洛西暗示因為她是女性

2022/8/3 21:40
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（中央社台北3日綜合外電報導）彭博社（Bloomberg）報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）暗示，她本週訪問台灣激怒中國，不是因為她成為25年來訪台層級最高的美國政界人士，而是因為她是女性。

裴洛西今天與總統蔡英文一起出席活動時指出，民主黨籍參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）等數位美國參議員今年也曾訪問台灣，但沒有引起北京方面的猛烈批評。

她說：「我想他們大驚小怪，是因為我是議長。我不確定那是原因還是藉口。因為那些男人來的時候他們默不作聲。」

中國國家主席習近平上週向美國總統拜登表示，在台灣議題上「玩火必自焚」；中國外交部警告，如果裴洛西訪台，中國人民解放軍不會「坐視不管」。

面對如此強烈的反對，現年82歲的裴洛西表示，她與蔡英文會晤是「以女性領導力為榮」的時刻，並指出兩人都打破各自政府的「玻璃天花板」。

裴洛西說：「這是我們值得驕傲的一天，美國眾議院首位女議長和台灣首位女總統會面。」裴洛西在2007年首次出任眾議院議長，蔡英文於2016年首次當選台灣總統。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110803

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