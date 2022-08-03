中國禁台灣3項農水產 農委會出口獎勵9000萬元備戰

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北3日電）中國新增暫停輸入台灣柑橘類、白帶魚等農水產品，農委會主委陳吉仲今天晚間說，若因應措施，可能影響近新台幣8億元，農委會全面啟動新興市場外銷、既有市場擴充、內銷加工與網路平台購買；出口獎勵經費約有8、9000萬元。

中國反制美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台動作頻頻，繼暫停眾多台灣食品進口後，中國海關總署再發布通知，暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。

陳吉仲晚間在行政院記者會指出，白帶魚等3大項農水產被全面暫停輸入中國；其中，白帶魚、竹筴魚，被以檢測出新冠病毒陽性為由，暫停進口，這作法完全沒有依照國際規範、相關科學證據，不符合科學方式，將透過食藥署平台具體反應。

陳吉仲說，柑橘類被停止進口，引用的理由是有介殼蟲，這完全違背國際規範與科學方式處理，會立刻透過相關平台提供科學根據，也呼籲中方如實回應，兩岸貿易才可以正常。

陳吉仲指出，這3大類產品暫停全面出口，如果沒有因應措施，可能的影響將近8億元，總統與行政院長要求農委會一定要讓價格穩定、農漁民不能受影響，所以從今天開始，農委會全面啟動新興市場的外銷或既有市場的擴充，啟動所有內銷包括加工、網路平台的購買，呼籲消費者用行動力支持國內產品，也不排除在世界貿易組織（WTO）提出科學根據。

陳吉仲進一步解釋，柑橘類、白帶魚、竹筴魚3產品，外銷產值一年度接近8億元，但前提是，如果都沒有因應作為，會有這些損失；如果做了相關產銷調節、甚至開拓新市場，等同於會降低單一市場依賴，讓農漁業永續，不會造成農業部門太大損失。

在開拓外銷部分，陳吉仲說，農委會的出口獎勵約有8、9000萬元，經費來源除了公務預算，也會有農損基金等。

另外，對於中國暫停輸入眾多台灣食品議題，陳吉仲說，中國去年針對全球所有國家，包括台灣，只要輸出食品或相關水產品到中國，都需要註冊，這個議題在WTO已經引起數十個國家提出關切，這某種程度是一個可能的、透過國內行政措施造成貿易障礙；不過，他說，農委會會全力配合食藥署，把資料補齊，提交中方，希望透過資料補正，可以順利輸出到中國市場。

陳吉仲認為，輸中註冊相關議題，如果資料補全，這部分不會對產業界有影響。

經濟部長王美花說，對於加工食品被暫停出口，經過跨部會討論，初步看起來，因為中國去年發布新的規範，進口到中國相關食品有新的註冊制度，對於台灣的規定時間相對比較短，很多國家可以網路申報，台灣要書面申報。

王美花說，目前看起來，廠商若要補件，食藥署會統一處理；另外，初步了解，有些廠商早期有出口但現在不一定會再出口，目前分頭詢問相關廠商是否要出口、補件，持續作業中。

食藥署則說，全力協助業者，中國去年10月原本告知，註冊時間是到明年6月30日，但今年3月卻通知，要在今年6月30日完成相關註冊文件送件，相較其他國家，時間縮短，較為緊湊，台灣也希望能跟其他國家一樣、到明年6月30日，業者會有更多準備時間。（編輯：楊蘭軒）1110803