中國持續禁入台灣農水產 農委會擬爭端解決爭權益

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）中國持續暫停輸入台灣農產、水產不斷，農委會主委陳吉仲今天表示，已向世界貿易組織（WTO）的SPS委員會例會提出3次特定貿易關切，若無效，不排除走爭端解決機制爭取權益。

中國繼暫停眾多台灣食品進口後，中國海關總署再發布通知，暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。

農委會今天召開臨時記者會公布，估計受影響柑橘類8000公噸、白帶魚跟竹筴魚共4500到5500公噸，估受影響出口值共約6.2億元，擬透過強化外銷、內銷、融資貸款及國際貿易因應處理。

有關國際貿易因應處理方面，陳吉仲說，中國繼暫停輸入台灣鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚等之後，持續提出暫停輸入品項，理由是檢出農藥超標或是介殼蟲，這在國際貿易都有措施可以處理，卻片面中斷貿易，以及宣稱外包裝驗出新冠病毒陽性為由暫停貿易，在國際貿易創下歷史，也是全世界農產貿易絕無僅有的事。

他並說，相關事件發生迄今，從民國110年11月起已向WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）委員會例會提出3次特定貿易關切，也持續透過兩岸協議平台溝通，都未獲中方善意回應，如果這些管道都行不通，不排除走爭端解決機制爭取權益。

他也呼籲中國，對於兩岸農產貿易應回歸國際貿易規範正常往來，也期望中國就科學事實進行檢疫討論。（編輯：張芷瑄）1110803