裴洛西訪台 美國商會：經貿合作符合台美最佳利益

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（中央社記者曾智怡台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團今天傍晚結束旋風式訪問，台灣美國商會表示，官方正式訪問具重要的象徵意義，同時相信更加重視經貿關係，也符合台灣和美國的最佳利益。

裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團展開亞洲行，訪團昨晚搭乘專機由馬來西亞飛抵台北，全球高度關注。裴洛西今天上午拜會立法院朝野黨團，並會見總統蔡英文，下午造訪白色恐怖景美紀念園區，與台灣非政府組織工作者李明哲等人見面。訪團已於傍晚搭機飛往韓國，結束近19個小時的訪問。

台灣美國商會發布新聞稿表示，美國商會是一個由540家國際公司組成的無黨派、非營利組織，感謝美國行政和立法部門官員給予支持；隨著COVID-19病毒健康疑慮漸消退，商會盼有機會與更多來訪代表團互動，並在深化美台經濟合作的幾項新作法上貢獻見解。

美國商會表示，雖然官方訪問具重要象徵意義，但商會71年的歷史也證明，和平追求商業，確實能促進區域和全球層面的繁榮和創新；在穩健的美台經濟關係上近一步投資，仍是確保進展持續的最佳途徑。

尤其，美國和台灣具備獨特能力應對21世紀緊迫的挑戰和機會，從公共衛生、半導體、數位和供應鏈彈性，到永續能源與人才發展皆是如此。

美國商會指出，近來與華盛頓貿易領導人的互動中，商會一直呼籲制定一項進取性的議程，透過各種公私部門合作方案，最後簽署雙邊貿易協定（BTA），加速與台灣的經濟合作。

台灣美國商會執行長魏立安（Andrew Wylegala）表示，台灣美國商會有能力為公私合作夥伴關係做出貢獻，包含在美國和台灣當局去年12月啟動的「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）和今年展開的「美台21世紀貿易倡議」之下的夥伴關係。（編輯：楊蘭軒）1110803