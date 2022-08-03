挽陳菊手參訪人權博物館 裴洛西：跟你們一樣愛台灣[影]

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美國眾議院議長裴洛西（前右）3日下午參訪國家人權博物館，裴洛西走在園區時挽起監察院長陳菊（前左）的手。（圖取自facebook.com/mofa.gov.tw）

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）美國眾議院議長裴洛西今天下午參訪國家人權博物館，外交部發布短片指出，裴洛西挽起監察院長陳菊的手臂，還感性表示「我們跟你們一樣，都非常愛台灣」。

外交部晚間在臉書貼出文章與短片，強調「台美手牽手，民主再向前 」。

外交部表示，裴洛西訪團下午參訪國家人權博物館，聽兼任國家人權委員會主委的陳菊親自講述台灣爭取民主人權的奮鬥歷史。

陳菊特別感謝美國在1980年代台灣民主化過程，扮演關鍵推手角色，今日面對中國威權政權威脅，希望美國繼續支持台灣得來不易的民主與自由。

裴洛西在影片中指出，陳菊分享的經驗，代表民主國家對過去錯誤深刻反省過，以避免未來不再重蹈覆轍，「而我們跟你們一樣，都非常愛台灣。（And we share your love of Taiwan）。」

在影片中，台美兩位長期為民主人權奮戰的女鬥士親切互動，特別是高齡82歲的裴洛西，挽著72歲陳菊的手一起向前走的畫面，讓許多網友留言直呼「有洋蔥」、「看完莫名噴淚」。（編輯：蘇龍麒）1110803

監察院長陳菊（右）3日帶著美國眾院議長裴洛西（右2）參訪白色恐怖景美紀念園區。（圖取自facebook.com/kikuChen）