人權園區見裴洛西 陳菊：讓美國看到台灣對人權奮鬥

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（中央社記者陳俊華台北3日電）監察院長陳菊今天說，在人權園區和美國聯邦眾議院議長裴洛西見面，有非常重要的意義，這裡是台灣人為堅守民主價值、反抗強權、無懼犧牲的歷史場址，與裴洛西對人權堅定的立場一致。

國家人權博物館設在白色恐怖景美紀念園區，前身為警備總司令部軍法處看守所，是戒嚴時期對政治受難者進行羈押、起訴、審判及代監執行的監禁場所，也是美麗島軍法大審之處，包括陳菊等人都在此受審、關押。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）約在下午2時40分，抵達景美的「國家人權博物館」，在美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、身兼人權會主委的監察院長陳菊、文化部長李永得陪同下參觀園區，並與曾遭中國關押的台灣非政府組織工作者李明哲，以及銅鑼灣書店老闆林榮基、中國民運人士吾爾開希等人會面。

陳菊晚間在臉書發文表示，「人權，是全球共通的語言」，下午她與裴洛西一行人見面，一同參觀人權園區，並為其導覽解說。陳菊指出，在人權園區見面，有非常重要的意義。

台灣戒嚴歷經38年，陳菊指出，前身為警總軍法處看守所的人權園區，有8088位政治犯在這裡受到軍法審判、1168位勇士被槍決，這裡是台灣人民為了堅守民主價值、反抗強權、無懼犧牲的歷史場址。

陳菊說，這與裴洛西對於人權努力、堅定的立場一致，所以希望讓美國看到台灣對人權奮鬥的決心，也讓世界看見台灣對民主自由的努力。

另外，陳菊表示，她要向遠道而來的友人獻上心意，禮物計有以花蓮七星潭為意象構圖的絲巾、一對印有台灣特有種鳳蝶的對筆、防疫的口罩，以及裴洛西鍾愛的巧克力。

「最難風雨故人來」，陳菊指出，美國對台灣的支持，台灣十分感謝，期待台美情誼能夠持續深化，國家人權委員會也會尋求更多人權議題上與美國合作、交流的機會。（編輯：楊凱翔）1110803