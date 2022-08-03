東協關切兩岸情勢 新加坡盼美中克制避免升高緊張

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡3日專電）美國聯邦眾議院議長裴洛西率團訪台，牽動美中台情勢。新加坡外交部今晚表示，東協外長會議關切兩岸情勢，強調美中關係穩定對區域和平至關重要，呼籲美中克制、避免升高緊張情勢。

新加坡外交部晚間發布新聞稿表示，在區域情勢不穩定之際，東協外長會議今天在柬埔寨金邊舉行，會中針對緬甸情勢、俄羅斯入侵烏克蘭及兩岸情勢發展等議題，進行廣泛討論。

星國外交部表示，東協外長會議關切兩岸情勢。美中關係穩定對區域和平及繁榮至關重要，新加坡期盼美國、中國能達成權宜妥協（modus vivendi）、自我克制，避免採取會讓緊張情勢升高的動作。

裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚率領美國國會代表團抵台訪問，停留台灣約19個小時，會晤了總統蔡英文、副總統賴清德、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正等政府高層。訪團今天傍晚搭機離台轉往韓國。

她此趟亞洲行的訪問地點包括新加坡、馬來西亞、韓國與日本。台灣原未在裴洛西公開訪問行程內，但先前傳出她計劃訪台，中國對此威脅放話不斷。

面對中國強烈反彈，裴洛西毫無畏懼，昨晚抵台後立刻發文支持民主台灣，今天排滿官式拜會行程，還公開與媒體互動，以具體行動高調宣示美方絕不會背棄對台承諾。

裴洛西一行人昨天抵台後，中共解放軍隨即宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣周邊共6個海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

在共軍軍演前夕，根據台灣空軍今晚發布共機動態，27架戰機（5架殲16、6架殲11、16架蘇愷30）侵擾台灣防空識別區（ADIZ），其中6架殲11、16架蘇愷30穿越台灣海峽中線。（編輯：林憬屏）1110803