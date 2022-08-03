裴洛西飛抵南韓 是否談及台灣與北韓議題受矚

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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天晚間飛抵南韓，明天預計與南韓國會議長金振杓會面，下午前往板門店共同警備區域（JSA），是否談及台灣及北韓問題備受關注。

裴洛西今天結束訪台行程後，於傍晚啟程飛往南韓，在當地時間晚間9時26分左右飛抵位於京畿道的駐韓美軍烏山空軍基地，這也是美國眾議院議長時隔20年訪問韓國。

裴洛西預計於4日上午與金振杓進行約50分鐘會談，會中可能談及北韓等印太地區安保問題、經濟合作、氣候變遷等議題，若討論印太地區安保問題，是否可能談及台海情勢備受關注。

在會後記者會結束後，裴洛西與金振杓將與南韓朝野代表共進午餐。下午裴洛西規劃訪問板門店共同警備區域，屆時不排除可能對北韓發表談話。

裴洛西這次訪韓，南韓方以總統尹錫悅休假為由，未安排會面行程，部分媒體猜測，可能是顧慮中方觀感才迴避，尤其裴洛西在抵韓前先訪問台灣，時機更為敏感。

裴洛西在中方強烈警告下訪台，受到國際關注，除中方向美國警告「玩火必自焚」，與中國同一陣線的北韓也以外交部發言人名義譴責裴洛西訪台一事，批評「美國無恥地干涉他國內政」。

南韓專家認為，若美中關係愈加惡化，對朝鮮半島情勢的負面影響將擴大，不利於遏制北韓採取核試驗等挑釁行為，南韓的外交處境也將更加艱困。（編輯：林憬屏）1110803