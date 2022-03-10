保守派尹錫悅當選 分析：將強化美韓同盟但不疏離中國

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國民力量候選人尹錫悅贏得韓國第20屆總統大選，學者分析，尹錫悅將優先強化美韓同盟關係。（共同社）

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（中央社記者沈朋達台北10日電）韓國變天，保守派候選人尹錫悅當選總統。學者董思齊分析，尹錫悅將改變文在寅時代的外交政策，優先強化美韓同盟關係；但中韓關係仍重要，料尹錫悅不會刻意疏離和北京關係。

國策研究院10日舉辦「中共兩會與韓國總統大選」座談會，台灣智庫副執行長董思齊在會中作上述分析。

韓國第20屆總統大選結果出爐，最大在野黨、保守派的國民力量候選人 尹錫悅 尹錫悅小檔案 國民力量黨候選人

1960年12月18日生

首爾大學法律系畢業

曾任水原地方檢察廳驪州支廳長、首爾中央地方檢察廳檢察長、檢察總長

主要政見：

調降住宅税、房屋讓渡所得稅

以民間主導方式擴大住宅供給

廢除對中小企業限制，確保以上市公司為主的工作機會

恢復韓美同盟、改善韓日關係 看更多 關閉 以48.6%得票率，不到1個百分點的些微差距擊敗執政黨共同民主黨候選人 李在明 李在明小檔案 共同民主黨候選人

1964年12月22日生

中央大學法律系畢業

曾任人權律師、城南市市長、京畿道知事

主要政見：

擴大公共住宅供給

新設土地持有稅以防止投機行為

保障基本所得、基本住宅

增加300萬個以上的工作機會、提高青年雇用率

外交上以延續文在寅政府方針為基礎 看更多 關閉 ，將於5月10日就任。

尹錫悅當選，韓國再度政黨輪替，今後的外交政策也備受關注。

董思齊分析，韓國接下來對外關係的戰略目標仍是維持朝鮮半島和平及促進韓國統一，但戰術手段可能會有差異。

他說，提出「尊嚴外交」的尹錫悅上任後，韓美同盟將是外交政策的核心，會力圖恢復韓美的信任關係，擴大和美國的合作，並對北韓的核彈威脅做出強而有力的反應。

另外，如何化解和日本衝突、強化韓美日合作，也是尹錫悅執政後的重要工作。

在朝鮮半島的議題上，尹錫悅則主張，唯有確認北韓放棄核武、實現「無核化」，才會和北韓溝通討論，締結和平協議。

董思齊指出，尹錫悅的外交政策規劃和現任韓國總統文在寅相反。「進步派」的文在寅是承襲前總統金大中的陽光政策、盧武鉉的包容政策，希望透過南北韓經濟的溝通互助交流，改變北韓。

但尹錫悅則希望先確保安全，並在板門店、美國華府設立南北韓聯絡處，建立永久的對話管道。

董思齊指出，尹錫悅並不是要南北韓直接溝通，而是希望美國參與。

在韓中關係上，董思齊認為，即便選戰中尹錫悅反對文在寅親中的舉措，但回到政治現實，中韓關係仍是韓國重要的對外關係，預估尹錫悅就任後不會刻意疏離和北京的關係。

尹錫悅也在政見中提出，要增加部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）。中國認為薩德系統威脅其安全，韓國2016年部署薩德後，雙邊關係曾跌至谷底。

國立中興大學國際關係國際政治研究所助理教授盧信吉受訪時分析，尹錫悅做出承諾就必然推動，但在薩德部署的推動上，仍考驗外交藝術，例如是否可和中國討論3年後再佈建系統，以緩解衝擊等。

董思齊也提到，尹錫悅競選時主張韓國的外交政策應「戰略清晰」，並希望韓國有機會加入三（韓美日軍事合作機制）、四（四方安全對話或其工作小組，Quad）、五（五眼聯盟，Five Eyes）的多邊機制。

但他指出，這些宣示是尹錫悅在競選期間為區隔文在寅政府所提出的，具體能否做到，仍有待觀察。（編輯：楊昇儒）1110310