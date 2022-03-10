尹錫悅當選韓國總統 拜登致電祝賀

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國第20屆總統大選落幕，最大在野黨國民力量候選人尹錫悅以48.56%當選，現任總統文在寅及美國總統拜登都致電祝賀，韓媒指出，拜登可能在5月下旬、尹錫悅就任後訪韓。

國民力量表示，尹錫悅今天上午9時40分左右與美國總統拜登通電話，尹錫悅為此延後原定10時參訪國立顯忠院的行程。

國民力量透露，尹錫悅原定11日與拜登通話，但在美方要求下提前至今早通話。

輿論指出，拜登可能在5月下旬訪問四方安全對話（Quad）成員之一的日本，屆時可能會藉機訪韓。若順利成行，預定在5月10日就任的尹錫悅將成為上任後最快與美國總統會面的韓國總統。

韓國現任總統文在寅稍早透過電話祝賀尹錫悅當選，兩人也為能順利交接進行討論。文在寅原本規劃在選舉結果出爐時就向當選者致電祝賀，但因這次選情膠著，遲至今天凌晨4時左右才確定由尹錫悅當選，因此延後通話時間。

青瓦台表示，文在寅規劃盡快與尹錫悅面談。

9日舉行的韓國總統大選投票，今天上午完成開票作業，尹錫悅最終獲得48.56%有效票支持，執政黨共同民主黨候選人李在明得票率為47.83%，正義黨候選人沈相奵則以2.37%得票率名列第3。

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尹錫悅與李在明得票率差距僅0.73個百分點，相當於24.7萬多票，比無效票30.7萬票還少。前兩屆總統大選無效票分別約為13.6萬票及12.7萬票，本屆無效票數相較幾乎倍增。韓聯社報導指出，無效票大增的原因可能是國民之黨候選人安哲秀與新浪潮黨候選人金東兗陣前退選。

不過，有意見指出，4、5日舉行的事前投票在確診者及隔離者投票措施安排不佳，發生選民排隊排到昏倒、用紙箱代替投票箱等狀況，李在明支持者可能因此更無法接受選舉結果。（編輯：馮昭）1110310