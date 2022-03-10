韓國總統換人 中國學者：兩國關係不會大起大落

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（中央社台北10日電）韓國最大在野黨總統候選人尹錫悅贏得第20屆總統選舉，將於5月正式就任。外界認為，韓國新政府外交未來將以美國為重，中韓關係可能生變；但中國學者說，兩國關係成熟，不至大起大落。

韓國昨天舉行總統大選投票，並於今天上午完成開票作業，尹錫悅以48.56%的得票率當選。

韓聯社中文網今天報導，各方普遍認為，尹錫悅政府的外交基調將以美國為重，例如其競選綱領政策重點在於加強韓美同盟關係；另從負責外交安全事務的幕僚陣容觀察，國會議員趙太庸、前外交部第二次官（副部長）金聖翰等「美國通」居多，「中國通」陣容相對薄弱。

在外交安全方面，尹錫悅首先提出「重建韓美同盟關係和加強全面戰略同盟關係」，包括四方安全對話（Quad）、「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）等對於韓中關係發展可能成為變數的話題。

報導說，在薩德方面，尹錫悅提出要額外部署薩德系統。在美中戰略競爭越趨白熱化的情況下，這些綱領若獲落實，韓中關係有可能陷入僵局。

不過，尹錫悅的競選綱領也包括促進韓中對話的計畫，除了因為中國是韓國的最大貿易夥伴，另在解決朝鮮半島核問題方面，兩國也有共同目標，韓方因此有必要與中方保持和發展合作關係，並在互相尊重與合作的基礎上推進對華外交工作。

韓聯社說，有觀點據此指出，尹錫悅政府將不會向美國一邊倒，而是「在韓中關係上不作為」。

對此，有中國專家看法不同，強調不能以競選期間的言論去斷定尹錫悅未來的對華政策。

綜合北京環球網等陸媒報導，遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超表示，韓國大選造勢類似美國，許多有關中國的聲明是以選民為導向；但中韓關係整體發展框架相對穩定，不會受「政治風向」的影響。

呂超說，「韓國大選對未來的中韓關係不會產生較大影響，中韓關係也不會在選舉後發生戲劇性的突變」。

他表示，對韓國來說，所謂「安保靠美國，經濟靠中國」幾乎成為各個黨派的共識。新政府在一些細節上可能有所調整，但「在涉及台海等中國底線的問題上，韓國與中國達成的基本共識不會發生改變」。

呂超並指出，韓國國內一些反華的聲音短期內可能強烈，但不會持續太久。

他分析，中韓建交已邁入第30年，兩國關係已進入成熟軌道，不太可能出現大起大落。事實上，韓國近幾任總統執政理念雖都不同，但無一例外都很重視中韓關係，這次也不會在對華政策上進行大的調整，中韓關係不會出現大的倒退。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110310