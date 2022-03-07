韓國大選經濟、不動產問題受矚 兩韓政策關心度低

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韓國9日將舉行總統大選正式投票，主要參選人為共同民主黨李在明及國民力量黨尹錫悅。（中央社製圖）

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（中央社台北7日電）韓國9日將舉行總統大選正式投票，在青年就業困難、房價飆升狀況下，候選人爭相祭出撒錢式福利政策，以往對北韓政策立場鮮明這次反而差異性不大，民眾關心度也相對低落。

根據南韓三大電視台1日至2日委託民調機構在全國進行調查顯示，在選擇支持哪位候選人的原因中，候選人對經濟及未來發展的承諾被最多人視為決定性因素（28.4%），其次為創造無特權的公正社會（24.8%），再來才是外交國安政策（14.3%），且占比約為經濟政策的一半。

中央大學政治系教授李慧靜（譯音）指出，候選人能凸顯差異的政策領域主要在外交、國安政策，但這次大選候選人在這部分政策都跟隨輿論支持度走，提出的政策都趨於類似。

執政黨共同民主黨候選人 李在明 李在明小檔案 共同民主黨候選人

1964年12月22日生

中央大學法律系畢業

曾任人權律師、城南市市長、京畿道知事

主要政見：

擴大公共住宅供給

新設土地持有稅以防止投機行為

保障基本所得、基本住宅

增加300萬個以上的工作機會、提高青年雇用率

外交上以延續文在寅政府方針為基礎 看更多 關閉 原先採取延續文在寅政府對北政策，並加以改善升級，以促成停戰宣言優先的立場，但在北韓1月接連試射飛彈後，態度轉為強硬，將試射飛彈稱為「挑釁」，展現與現任政府不同態度。

文在寅政府去年9月之後就未再將北韓試射飛彈稱為挑釁行為，在今年1月北韓試射飛彈多達7次時也是如此，被認為態度過於軟弱。

梨花女子大學北韓學系教授朴元坤認為，在兩大黨候選人政策相似的狀況下，比起強調「實現非核化」的最大在野黨國民力量，平壤當局可能偏好以促成停戰宣言為優先的共同民主黨連任。

不過，世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長分析，進步派共同民主黨政府投入的國防經費其實比保守派政府更多，若李在明當選，很有可能延續文在寅政府發展常規武器的政策，並非北韓樂見；相較之下，國民力量候選人 尹錫悅 尹錫悅小檔案 國民力量黨候選人

1960年12月18日生

首爾大學法律系畢業

曾任水源地方檢察廳驪州支廳長、首爾中央地方檢察廳檢察長、檢察總長

主要政見：

調降住宅税、房屋讓渡所得稅

以民間主導方式擴大住宅供給

廢除對中小企業限制，確保以上市公司為主的工作機會

恢復韓美同盟、改善韓日關係 看更多 關閉 提出追加部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）以保衛首都圈的不切實際政見，可能反而是平壤當局屬意人選。

他說，此外，尹錫悅部署薩德的政見與中國立場相異，可能造成韓中關係惡化，也有利北韓與中國鞏固合作關係。

不過，對於北韓今年以來頻繁試射飛彈的原因，鄭成長指出，也有可能是因為平壤並不在意南韓大選時程，「若以考量因素排名，先後順序應該是北韓國內政治規劃（金日成冥誕）、國防軍事能力5年發展計畫、俄烏局勢、美中關係，再來才是韓國（南韓）大選」。

鄭成長表示，過去的確有南韓大選受北韓武力示威行為影響的例子，但現今選民更關心經濟問題，北韓武力示威對這屆大選造成的影響應相當有限。（編輯：陳惠珍）1110307