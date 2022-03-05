韓國總統大選事前投票率創高 確診者投票設施不足

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（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）為期兩天的韓國總統大選事前投票今天結束，事前投票率創下36.93%新高；不過，當局專為確診者設置的臨時投票設施準備不足而大受批評，甚至引發選舉造假的質疑。

韓國將在9日進行總統大選投票，4、5日舉行事前投票，開放正式投票日當天有事無法前往的選民到任一投票所行使權力。從4日上午6時開放投票至今天截止，共計1632萬3602人完成投票，事前投票率達36.93%。

與先前最高紀錄的2020年國會大選相比，這次總統大選事前投票率高出10.24個百分點。2017年的上屆總統大選事前投票率則是26.06%。

為確保確診者及隔離者的投票權，韓國中央選舉管理委員會開放持確診、隔離通知的選民在今天下午5時至6時前往專用臨時投票所投票，但因相關措施及設備準備不夠充分引發民怨。

韓國一般選民領取選票時是使用電子機器，按指紋確認身份，為減少接觸機會，臨時投票所採書寫確認書方式，需花費較多時間，讓原本身體狀況就不佳的民眾大感不滿，甚至發生確診者排隊時昏倒的狀況。

此外，臨時投票所未準備投票箱也引起爭議，有些投票所使用草草寫上「確診者用」的紙箱，甚至是使用購物袋代替投票箱，選舉公正性引發質疑。

執政黨共同民主黨候選人李在明稍早在臉書上發文，要求選舉管理委員會徹底確保選民投票權，「選委會及相關當局應採取徹底措施，確保9日不會再發生讓確診者感到不便的混亂狀況」。

最大在野黨國民力量院內代表金起炫也發文痛批：「選委會所謂的管理就是這種輕忽又不確實的投票，這種無能的選委會實在令人無法忍受。」

尤其這次兩大黨候選人民調支持度差距一直在調查誤差範圍內，投票公正性更受到注目。

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國民力量候選人尹錫悅與原先民調第3名的國民之黨候選人安哲秀在事前投票前一天達成合推單一候選人協議，為選情增添不確定性，從事前投票狀況來看，進步派票倉湖南地區投票率已達到5成左右，輿論分析認為是因進步派支持者對在野黨合作帶來的集票效果感到憂心，刺激投票率提升。

共同民主黨代表宋永吉今天接受韓聯社訪問時坦言，執政黨目前面臨「不得了的逆風」，但也認為李在明支持者團結強度並不遜色；尹錫悅則對選民信心滿滿，認為事前投票率創新高，顯示「選民們有多希望達成政黨輪替」。（編輯：韋樞）1110305