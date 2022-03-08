韓國總統候選人差異度低 選情難捉摸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

執政黨共同民主黨便面臨變天危機，共同民主黨李在明與最大在野黨國民力量尹錫悅民調支持度至最後一刻都維持在誤差範圍內的極小差距，專家都認為選舉結果難以預測。圖為兩黨同時在首爾鬧區路口拉票。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年3月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）韓國9日將舉行總統大選正式投票，專家指出，兩大黨候選人在事前民調中支持度的極小差距史無前例，加上選民對現任政府施政不滿，使執政黨候選人政見難以與在野黨做出區隔，選情更加難以捉摸。

現任總統文在寅2017年上任前，進步派及保守派分別各已連續執政十年，進步派共同民主黨核心人士在文在寅當選後曾信心滿滿表示，進步派這次重掌政權，有望連續執政20年。

不過，短短5年，執政黨共同民主黨便面臨變天危機，共同民主黨 李在明 李在明小檔案 共同民主黨候選人

1964年12月22日生

中央大學法律系畢業

曾任人權律師、城南市市長、京畿道知事

主要政見：

擴大公共住宅供給

新設土地持有稅以防止投機行為

保障基本所得、基本住宅

增加300萬個以上的工作機會、提高青年雇用率

外交上以延續文在寅政府方針為基礎 看更多 關閉 與最大在野黨國民力量候選人 尹錫悅 尹錫悅小檔案 國民力量黨候選人

1960年12月18日生

首爾大學法律系畢業

曾任水源地方檢察廳驪州支廳長、首爾中央地方檢察廳檢察長、檢察總長

主要政見：

調降住宅税、房屋讓渡所得稅

以民間主導方式擴大住宅供給

廢除對中小企業限制，確保以上市公司為主的工作機會

恢復韓美同盟、改善韓日關係 看更多 關閉 民調支持度至最後一刻都維持在誤差範圍內的極小差距，專家都認為選舉結果難以預測。

明知大學政治系教授申律接受中央社記者訪問時指出，韓國過去總統大選的民調第一名候選人很少出現變化，但這次卻出現第一名換人當的狀況，顯示兩人民調差距極小，也讓選舉結果更難預測。

值得注意的是，在這次大選的民調中，希望政黨輪替的選民占比高達5成，申律指出，現任政府不受民調支持，讓執政黨候選人必須拿出有別於現任政府的政策，結果就是執政黨與在野黨候選人政見相似度高，加上選民對兩大黨候選人反感度都史無前例地高，政見反而不再是重點。

「第17屆總統大選時，李明博的反感度為38%，第18屆的朴槿惠反感度大約在37%左右，但這次兩大黨候選人的反感度都幾乎達到5成以上」，申律分析，這次總統大選已不是候選人之間的競爭，而是「陣營」之間的角力。

民調機構韓國蓋洛普調查研究所理事許珍宰分析主要黨派支持族群變化指出，韓國保守派及進步派政黨在過去總統大選中支持率約各占4成，中間的其他政黨候選人則都保有2成左右選票，因此中間20%的選民去向便成為關鍵，這也是大黨會藉由與小黨合推單一候選人，集中選票的原因。

2016年前總統朴槿惠爆發閨蜜干政案，保守派支持度大降，尤其年輕選民對進步派共同民主黨支持度大增，一度達到5成支持率，但在前法務部長曹國醜聞接連被爆出之後，共同民主黨便開始流失對特權特別反感的年輕支持者。

許珍宰指出，共同民主黨雖在2020年國會大選時取得壓倒性勝利，但多數歸功於疫情爆發後的應對措施受好評，不動產等其他政策仍讓20到39歲族群支持者快速流失，這點在去年首爾及釜山市長補選時就顯現出來，當時的共同民主黨與國民力量支持率大約又回到40%對40%態勢。

而在去年底到今年初進行的民調中，自認為進步派傾向的選民約23%，保守派28%，中立則有34%，回到類似2016年國會大選的分布局勢。而作為共同民主黨主要支持來源的年輕選民，在過去一年中對文在寅施政持負面評價的比例比正面評價更高，讓這次選情更加搖擺不定。

「所以爭取中間選民就更為重要」，申律說，過去韓國選舉中，40至49歲族群是最沒有特別政治偏好的選民，但在這次大選中則是20到39歲族群最為搖擺，因此年輕選民也成為這次大選的主戰場；至於什麼因素最能吸引年輕選民，申律表示，「應該說，韓國20多歲的年輕族群，在既有權利受損時特別敏感，因此對現任政權的批判度也較高」。

對於尹錫悅與原先民調支持度第3名的國民之黨候選人 安哲秀 安哲秀小檔案 1962年2月26日出生

首爾大學醫學博士、美國賓州大學工學及經營學碩士

曾任首爾大學、檀國大學醫學院、KAIST教職及國會議員，創立安哲秀研究所，與韓國民主黨合作成立新政治民主聯合黨並任黨主席，成立國民之黨並任共同黨主席。2022年為總統選舉候選人，2022年3月3日宣布退選，選後國民之黨將與國民力量合併。

主要政見：

增加住宅供給，確保優先供給青年住宅數量

新設外國人房地產投資稅

調高持有稅同時降低交易稅

提供實際住宅用的單一住宅持有者財產稅減免

利用5大尖端技術育成5大領先企業，培養50萬核心人才

鞏固韓美同盟、對中國採取有原則外交 看更多 關閉 ，在事前投票日前一天宣布合推單一候選人（尹錫悅），是否可能影響最終選舉結果，申律指出，「安哲秀的支持者有多少會轉為支持尹錫悅並不重要」，重要的是這項決定帶起的「風向」，但目前還很難判斷隨之而來的風向是否有利國民力量。（編輯：黃自強）1110308

韓國9日將舉行總統大選正式投票，主要參選人為共同民主黨李在明及國民力量黨尹錫悅。（中央社製圖）