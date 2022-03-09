韓國總統大選投票熱度高 總投票率有望逾8成

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韓國9日舉行第20屆總統大選投票，截至下午5時，投票率達73.6%，總投票率有望突破8成。圖為首爾市某處投票所排隊人龍。中央社記者廖禹揚攝 111年3月9日

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（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）韓國今天舉行第20屆總統大選，截至下午5時，加計事前投票人數，投票人數累計達3251萬5203人，投票率達到73.6%，總投票率有望達8成以上。

本屆韓國總統大選共有14人登記參選，但民調支持度幾乎都集中在執政黨共同民主黨候選人李在明，與最大在野黨國民力量候選人尹錫悅身上，兩人支持度持續拉鋸至最後一刻，被認為是歷來最難預測的一次大選。

而在事前投票日前一天，民調第3高的國民之黨候選人安哲秀宣布退選，轉為支持尹錫悅，也讓選情更加撲朔迷離。

韓國4、5日已先舉行事前投票，開放正式投票日當天無法前往的民眾事先進行投票，事前投票率創下36.93%新高，今天正式投票熱度依然不減，全國近1.5萬個投票所從一早就大排長龍，累計投票率皆維持在高於上屆總統大選同時段投票率的水準。

據中央選舉管理委員會統計，截至今天下午5時，投票率達到73.6%，較2017年上屆總統大選同時段高出2.5個百分點。上屆總統大選的總投票率為77.2%。

韓國總統大選正式投票9日登場，民眾戴口罩赴投票所投票。（共同社）

依地區來分，屬進步派共同民主黨票倉的全羅南道、光州及全羅北道延續事前投票的熱度，投票率分別達78%以上，為各地區最高；投票率最低的地區則是濟州，是唯一投票率尚未超過6成的地區。

這屆大選遇上急速增溫的疫情，對選舉結果可能造成無法預估的影響。韓國近4天內就增加100萬例確診，居家治療人數達到121.8萬人，為確保確診者及隔離者的投票權，當局特地在一般選民投票截止的下午6時起，另外延長一個半小時的確診者投票時間。

晚上7時30分投票截止後，各投票所會將投票箱送至各行政區的開票所，預計從晚間9時左右開始開票。

值得注意的是，從事前投票開始，確診者投票相關準備不足等問題引發質疑選舉公正性。事前投票時設置的臨時投票所未另外準備專門投票箱，而是使用紙箱、購物袋等裝選票，引發民眾及朝野各黨批評。

韓國中央選舉管理委員會為此出面道歉，並承諾正式投票日會加以改進，但今天仍有民眾舉報，在已完成事前投票的狀況下仍能拿到空白選單。（編輯：韋樞）1110309