韓國總統大選出口民調：在野黨尹錫悅估以48.4%得票率險勝

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韓國9日將舉行總統大選正式投票，主要參選人為共同民主黨李在明及國民力量黨尹錫悅。（中央社製圖）

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（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）韓國今天舉行第20屆總統大選，主要電視台公布的出口民調顯示，最大在野黨國民力量候選人尹錫悅預估將以48.4%得票率，險勝執政黨共同民主黨候選人李在明的47.8%。

由韓國放送（廣播）協會與KBS、SBS、MBC等三大電視台組成的電視台聯合預測調查委員會（KEP），從今天上午6時至下午6時在全國330個投票所訪問約8.5萬名選民投票狀況，結果顯示 尹錫悅 尹錫悅小檔案 國民力量黨候選人

1960年12月18日生

首爾大學法律系畢業

曾任水源地方檢察廳驪州支廳長、首爾中央地方檢察廳檢察長、檢察總長

主要政見：

調降住宅税、房屋讓渡所得稅

以民間主導方式擴大住宅供給

廢除對中小企業限制，確保以上市公司為主的工作機會

恢復韓美同盟、改善韓日關係 看更多 關閉 可能以48.4%得票率勝出，但與 李在明 李在明小檔案 共同民主黨候選人

1964年12月22日生

中央大學法律系畢業

曾任人權律師、城南市市長、京畿道知事

主要政見：

擴大公共住宅供給

新設土地持有稅以防止投機行為

保障基本所得、基本住宅

增加300萬個以上的工作機會、提高青年雇用率

外交上以延續文在寅政府方針為基礎 看更多 關閉 預估得票率差距在誤差值正負0.8個百分點內。

韓國執政黨共同民主黨候選人李在明與最大在野黨國民力量候選人尹錫悅，在投票開跑前民調支持度一直維持拉鋸態勢，這次總統大選被認為是韓國歷來最難預測結果的一次大選。（編輯：黃自強）1110309

出口民調預估，尹錫悅（圖）將以48.4%得票率，險勝共同民主黨候選人李在明。（圖取自facebook.com/sukyeol.yoon）

韓國9日舉行第20屆總統大選投票，截至下午5時，投票率達73.6%，總投票率有望突破8成。圖為首爾市某處投票所排隊人龍。中央社記者廖禹揚攝 111年3月9日