更多編輯台推薦新聞：
獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼
國際

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色
科技

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好
生活

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
2022韓國大選
新聞專題
2022韓國大選1/26

韓國總統大選超拉鋸 最終投票率77.1%

2022/3/9 22:34（3/9 22:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國第20屆總統大選最終投票率77.1%，較上屆大選低1個百分點。圖為設於首爾大學體育館的冠岳區開票所現場。中央社記者廖禹揚攝 111年3月9日
韓國第20屆總統大選最終投票率77.1%，較上屆大選低1個百分點。圖為設於首爾大學體育館的冠岳區開票所現場。中央社記者廖禹揚攝 111年3月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）韓國今天舉行第20屆總統大選，最終投票率達77.1%，較上屆大選投票率低0.1個百分點；兩大黨候選人得票率在電視台出口民調中差距不到一個百分點，最終結果仍難以預測。

韓國中央選舉管理委員會以投票截止的晚上7時30分掌握投票狀況，加計事前投票及海外僑民不在籍投票數，推算本屆總統大選最終投票率為77.1%，雖然事前投票率創下36.93%新高紀錄，但最終投票率仍較2017年總統大選時少0.1個百分點。

以地區來看，投票率最高的地區為光州81.5%，投票率最低的則是濟州的72.6%，首都首爾市投票率則為77.9%。

由韓國放送（廣播）協會與KBS、SBS、MBC等三大電視台組成的電視台聯合預測調查委員會（KEP），在投票截止同時公布出口調查結果，預測最大在野黨國民力量候選人尹錫悅將以48.4%得票率，打敗執政黨共同民主黨候選人李在明（47.8%）。

不過，JTBC電視台進行的出口民調結果則相反，預估李在明會以48.4%得票率，勝過尹錫悅的47.7%。正義黨候選人沈相奵的得票率皆預測落在2.5%。

截至晚上11時15分，開票完成近2成，由李在明以49.9%小幅領先尹錫悅的46.9%，預期大約要到凌晨1時才會有比較明確的開票結果。

李在明及尹錫悅今天都在自家觀看開票，預期將在開票結果明朗化後前往設於國會的選情中心與黨內幹部一同觀看開票。（編輯：黃自強）1110309

韓國9日將舉行總統大選正式投票，主要參選人為共同民主黨李在明及國民力量黨尹錫悅。（中央社製圖）
韓國9日將舉行總統大選正式投票，主要參選人為共同民主黨李在明及國民力量黨尹錫悅。（中央社製圖）
延伸閱讀
韓國總統大選關鍵一次看 候選人簡介、政見比一比清寒童工到角逐韓國總統 李在明力守民主黨江山時勢造英雄？受惠政黨輪替呼聲的政治素人尹錫悅安哲秀宣布退選韓國總統 大選後與國民力量合併韓國總統大選投票熱度高 總投票率有望逾8成[影]【特派談新事S1E26】韓國反感大選：救禿頭能當總統？
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀