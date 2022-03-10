韓國保守派重掌政權 尹錫悅上任面臨難題多

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國第20屆總統大選落幕，由最大在野黨國民力量候選人尹錫悅以極小差距勝出，尹錫悅陣營今天火速展開新政府籌備工作，即將面臨的難題並不少。

首次參政就競選總統的 尹錫悅 尹錫悅小檔案 國民力量黨候選人

1960年12月18日生

首爾大學法律系畢業

曾任水原地方檢察廳驪州支廳長、首爾中央地方檢察廳檢察長、檢察總長

主要政見：

調降住宅税、房屋讓渡所得稅

以民間主導方式擴大住宅供給

廢除對中小企業限制，確保以上市公司為主的工作機會

恢復韓美同盟、改善韓日關係 看更多 關閉 以48.56%得票率確定當選，他與執政黨共同民主黨候選人李在明差距僅24.7萬多票，少於無效票數30.7萬票。

尹錫悅在今天上午開票完成後就展開一連串行程，包括前往國立顯忠院參拜、召開記者會談論未來政策方向等，並罕見在確認當選的5小時後就與美國總統拜登（Joe Biden）通話，拜登也在通話中邀請尹錫悅訪問白宮。

除了籌備新政府人事，以及與國民之黨併黨相關事務，尹錫悅即將面臨的一大難題就是在國會與擁有過半席次的共同民主黨意見整合。

國民力量的前身未來統合黨在2020年國會大選慘敗，保守派僅拿下103席次，占34.3%；共同民主黨及其衛星政黨共同市民黨則拿下180席，占比達6成。在總統換人當之後，朝野局勢將一夕逆轉。

韓國明知大學政治系教授申律接受中央社記者訪問指出，韓國地方選舉將在6月登場，尹錫悅能不能延續總統大選的勝局相當重要；同時他必須極力爭取國會共識，新內閣的人事任用也顯得更重要。

申律認為，以對文在寅政府「審判論」尋求政黨輪替的保守派國民力量，原本在這次大選中占據相當大優勢，「李在明無論如何都會輸」，但尹錫悅最終僅獲得不到一個百分點的票差，應認真檢討這次選舉戰略的錯誤。

申律分析，尹錫悅陣營這次採取性別、世代分別擊破的戰略，例如針對20歲年輕男性族群的反女權相關政策，但並未達到預期效果；而與國民之黨候選人安哲秀在投票前最後一刻的整合，看來影響也不大，尹錫悅與李在明的得票率差距與民調支持度幾乎沒有變化。

內政上除整合朝野意見、修復社會性別及世代分裂態勢，選戰期間開出的多項支票能否兌現，財政政策將是一大關鍵。尹錫悅與李在明都在政見中提出許多福利政策，包括減稅、增加住房供給、克服疫情困境及創造工作機會等，其中最受關注的便是不動產政策。

文在寅政府上任後強力打房，希望藉此遏止炒房投機行為，但反而使房價快速飆升，之後又爆出負責公共住宅建設的土地住宅公社（LH）員工以內線消息炒地皮，政府處理態度被認為是文在寅失去民心的一大關鍵。

而在對外政策上，尹錫悅抱持親美立場，表示要大力修復與美國及日本關係，對中國立場相較現任強硬，上任後預期會有許多需要調整的地方。

部分意見憂心尹錫悅態度可能導致與中國關係惡化，進而影響經濟，但申律認為，中國目前經濟狀況並沒有想像中好，觀光也因疫情停滯，發展經濟的重點反而是美國。

北韓反應也是值得關注的焦點之一。韓國保守派一向不如進步派親北，尹錫悅先前也強調會以促進朝鮮半島非核化為優先事項，加上4月將迎來前北韓領導人金日成冥誕，世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長認為，屆時北韓發射尚未進行過試射的火星-17洲際彈道飛彈（ICBM）的可能性相當高。

鄭成長指出，這代表尹錫悅在執政初期就必須馬上處理急遽冷卻的兩韓關係，在美中角力下若無法處理好兩韓及對中關係，很有可能走上保守派前總統李明博與朴槿惠的失敗道路。（編輯：田習如）1110310