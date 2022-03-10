尹錫悅當選 學者：提升台韓在美日多邊架構合作機會

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）立場親美的南韓保守派候選人尹錫悅贏得總統大選，台韓關係是否連帶升溫？學者認為，可能提升台、韓在美日多邊架構下的合作機會，但韓國仍顧忌觸怒區域強權北京，不能期待韓國做出直接改善台韓雙邊關係的舉措。

專精韓國研究的台灣智庫副執行長董思齊指出，韓國外交政策的優先考量是其國家利益，現任總統文在寅的目標是南北韓統一，為此尋求中國支持，尹錫悅的優先目標是國家安全，為此積極鞏固美日安全同盟，台灣也與美國在國防武器、資訊情報等方面合作，因此台韓未來可望加強在美日多邊架構下重疊領域的合作。

不過，董思齊表示，觀察過去韓國政壇經驗，當選人上任後立場還可能轉變，因為韓國自古周邊強國環伺，韓國不可能忽略這些國家的態度，直接推動台韓雙邊關係會引來中國強烈反彈，不符合韓國國家利益。

國防安全研究院助理研究員王尊彥則認為，這次親美反中的尹錫悅出線並非偶然，去年5月美韓峰會強調台海穩定，去年7月美日韓副外長會議再度關注台海情勢，正如軍事家克勞塞維茲所說「軍事是政治的延長」，從去年韓國開始敢跨出這些步伐，可看出韓國國內政治方向的轉變。

王尊彥說，民心是土壤，過去韓國向來被認為較親中，親美反中派能勝選其來有自，台灣除了關注這次韓國大選對台海影響，4、5月還有法國、菲律賓、澳洲的大選，7月有日本參議院部分改選，日本參議員去年全體站起來無異議表決通過挺台加入世界衛生大會（WHA），備受矚目，未來這幾個國際重要選舉是否也受中國因素衝擊，是台灣可以觀察的指標。

王尊彥說，今年有多項國際大選，適逢俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發，這個元素必然會在選舉中被運用，如果民意非常親中，反中候選人不可能出線，從這些選舉可窺見國際社會民情對中國的觀感。（編輯：謝佳珍）1110310