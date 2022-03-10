韓國總統大選保守進步陣營對抗 兩派票倉皆有鬆動跡象

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

韓國總統大選落幕，政治傾向顯著的保守、進步派票倉出現鬆動跡象。圖為韓國首爾開票所人員計票。（共同社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國總統大選落幕，投票結果出現多項嶄新紀錄，包括候選人反感度高、前兩大候選人得票率差距史上最小，政治傾向顯著的保守、進步派票倉出現鬆動跡象，保守派候選人尹錫悅在進步派地區得票創新高。

韓國第20屆總統大選被稱為反感大選，多數選民對兩大黨候選人都不甚滿意，出口民調甚至顯示，半數以上選民並不滿意自己投票支持的候選人，而是由政治傾向決定「硬著頭皮投」，其中30.7萬多張的無效票也創下25年來最高紀錄。

對候選人的反感，導致這次韓國選民「選黨不選人」的傾向明顯，分別被視為進步派及保守派票倉的湖南及嶺南地區，兩大黨候選人的得票率特別懸殊。

根據中央選舉管理委員會統計，以48.56%得票率當選的最大在野黨國民力量候選人 尹錫悅 尹錫悅小檔案 國民力量黨候選人

1960年12月18日生

首爾大學法律系畢業

曾任水原地方檢察廳驪州支廳長、首爾中央地方檢察廳檢察長、檢察總長

主要政見：

調降住宅税、房屋讓渡所得稅

以民間主導方式擴大住宅供給

廢除對中小企業限制，確保以上市公司為主的工作機會

恢復韓美同盟、改善韓日關係 看更多 關閉 ，在全國17個一級行政區中的10個取得領先，包括保守派票倉的嶺南地區，以及首都首爾市、忠清地區及江原地區。

進步派票倉光州、全羅北道及全羅南道則能看到共同民主黨支持者因政黨輪替聲浪帶來的危機感而集結，投票率不僅是全國最高， 李在明 李在明小檔案 共同民主黨候選人

1964年12月22日生

中央大學法律系畢業

曾任人權律師、城南市市長、京畿道知事

主要政見：

擴大公共住宅供給

新設土地持有稅以防止投機行為

保障基本所得、基本住宅

增加300萬個以上的工作機會、提高青年雇用率

外交上以延續文在寅政府方針為基礎 看更多 關閉 的得票率也都高達8成以上，可惜湖南地區選民人數在整體占比僅一成，最終無力回天。

值得注意的是，尹錫悅這次在光州、全羅南道及全羅北道的得票率皆在10%以上，創下1987年來保守派候選人在湖南地區得票率新高紀錄。

不止進步派票倉對保守派候選人的支持回溫，保守派票倉的嶺南地區也出現鬆動跡象，韓媒每日新聞引述政界人士說法指出，李在明在大邱及慶尚北道（TK）的得票率都達到2成以上，是尹錫悅在湖南地區得票率的兩倍，光看這點，可以認為李在明更成功地打破地域政治版圖。

而在住有全國逾半數人口的首都圈，除首爾市外，京畿道及仁川市支持李在明的選民都比尹錫悅略多，主要應是受惠於李在明過去擔任城南市長及京畿道知事時的政績基礎。

尹錫悅在首爾市的勝利則被歸因於文在寅政府的打房政策。從選票分布可以看出，首爾市內包括江南等房價較高的公寓密集地區，清一色由尹錫悅拿下，這也讓尹錫悅以4.9個百分點的差距，大賺31萬票，超過與李在明的24.7萬票差，被認為是這次大選致勝關鍵。

也有輿論分析，李在明這次在自己出生的TK地區表現不如預期，也可能是這次在開票率近6成時被對手反超的原因之一。韓國選民一般傾向與自己相同地方出身的候選人，若李在明能按目標拿下3成得票率，就會多出25萬多票，足以彌補與尹錫悅之間的差距。（編輯：高照芬）1110310

國民力量候選人尹錫悅贏得韓國第20屆總統大選，學者分析，尹錫悅將優先強化美韓同盟關係。（共同社）