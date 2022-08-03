裴洛西訪台 中國電池大廠推遲宣布北美建廠計劃

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（中央社紐約3日綜合外電報導）據知情人士表示，美國眾議院議長裴洛西訪台導致緊張情勢升高，中國電動車電池大廠「寧德時代」決定推遲發布一項數十億美元、供應特斯拉和福特汽車的北美建廠計劃。

彭博（Bloomberg News）報導，總部位於福建的寧德時代新能源科技股份有限公司（Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.，簡稱CATL），是世界最大的電動車電池製造商。該公司一直在考慮墨西哥靠近德州邊界至少兩處地點以及美國境內數個地點作為建廠位置。目前已進入選址和獎勵措施談判的後期階段，預計未來數週內會宣布選址結果。

知情人士昨天說，寧德時代現在打算等到9月或10月再宣布這一消息。由於這並非公開訊息，他們要求身分不要曝光，主要是擔憂裴洛西訪台的敏感時刻，發布聲明恐刺激美中關係的緊張情勢。

對於相關詢問，寧德時代、特斯拉和福特不是未回應，就是不予置評。

彭博上個月報導稱，寧德時代正在考慮墨西哥奇瓦瓦州（Chihuahua）的華雷斯城（Ciudad Juarez）及科阿韋拉州（Coahuila）的薩的約（Saltillo）兩地，有意投資的金額達50億美元。知情人士稱，該公司仍在積極考慮美墨可能的建廠地點，無意放棄計劃。

知情人士還說，寧德時代仍在考量北美建廠的必要性，以及民主黨聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）和曼欽（Joe Manchin）正在推動的立法計劃所可能帶來的衝擊。

這項立法的一個關鍵部分要求電動車製造商的電池原料有一定比例來自或加工於和美國簽訂自由貿易協定的國家，這樣他們生產的車輛才有資格參加消費稅抵扣計畫。美國-墨西哥-加拿大貿易協定（USMCA）已於2020年7月生效。（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1110803