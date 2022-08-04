中國暫停進口台灣多項產品 分析：象徵大於實質

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（中央社台北4日電）美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國暫停台灣多項產品輸入。分析指出，台灣出口經濟重點在半導體和消費電子，中國也不太可能拿台商在中投資做文章，這波暫停進口具備的象徵意義較大。

裴洛西（Nancy Pelosi）訪台19小時，中國對台灣祭出進口禁令表達不滿，中國海關暫停台灣柑橘類水果、白帶魚及冷凍竹筴魚輸入，另也喊停我方多家食品廠產品；中國商務部則是宣布暫停對台出口天然砂。

南華早報（SCMP）報導引述分析人士推估，中國不會擴大經濟手段，特別是針對台商在中投資和雙向貿易部分，因為若是對付這些面向，也勢必傷害到中國本身經濟。

報導引述國際商事仲裁領域專家陶景洲表示，中國一直都認為單邊經濟制裁是雙面刃，裴洛西訪台可能會使中國限制某些來自台灣和美國的進口，但是這種限制非常有限；為了報復，美國可能加大技術出口管制或加大在美中企活動審查力度，美中關係恐再惡化。

一些分析意見指出，台灣出口經濟依賴半導體和消費電子產品，其次是機械和石化產品，中國動輒打出經濟牌，恐將激起反中情緒，也會打擊中國本身的經濟。

報導指出，台灣投資者自1980年代以來陸續將資金投入中國，4200家台資企業提供了當地許多工作機會，同時也幫助推動上海附近和珠江三角洲的經濟發展。中國獨立經濟學家洪浩說，台灣企業也是在中的主要投資者，「制裁台灣就像搬石頭砸自己的腳，而且加深雙方分歧」。

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中國社會科學院研究員盧翔說，北京不會升級為全面的經濟戰爭，長遠來看，中國大陸仍以與台灣經濟一體化為目標；支持「台獨」的公司和部分產業恐會受波及，但是影響有限。

金融研究顧問公司Kapronasia創辦人卡普隆（ Zennon Kapron）認為，台灣公司是中國價值經濟鏈中不可或缺的一部分，因此很難對這些貿易施加太大壓力，「我認為中國面臨的挑戰在於，它嚴重依賴來自台灣的高端晶片和技術」。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110804