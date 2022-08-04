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陸制裁台灣企業與機構 陸委會：研議反制措施

2022/8/4 19:55（8/4 20:06 更新）
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美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京制裁台灣2機構與4企業。陸委會發言人邱垂正今天表示，對中共採取威脅措施，將依事態發展研議採取必要反制措施。中央社記者呂佳蓉攝 111年8月4日
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京制裁台灣2機構與4企業。陸委會發言人邱垂正今天表示，對中共採取威脅措施，將依事態發展研議採取必要反制措施。中央社記者呂佳蓉攝 111年8月4日
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（中央社記者呂佳蓉台北4日電）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京制裁台灣2機構與4企業。陸委會發言人邱垂正今天表示，對中共採取威脅措施，將依事態發展研議採取必要反制措施。

國台辦昨天宣布，將對「台獨頑固分子」採取刑事懲處措施，依法終身追責。後續又公布制裁「涉及台獨關聯機構與企業」，2家機構為台灣民主基金會、國際合作發展基金會，4家企業為宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技。

對此，邱垂正今天在例行記者會表示，中共主要意圖在於恫嚇我方、製造寒蟬效應，這是毫無正當性的惡劣行徑。對中共採取威脅措施，將依事態發展研議採取必要反制措施。

邱垂正指出，中共這波高強度恫嚇與報復行動，是企圖施壓國際社會放棄對台支持，未來不排除進一步施壓，影響台海與區域的情勢，使台灣孤立無援，達成「迫談促統」的目的，對東亞的局勢，和平繁榮穩定造成衝擊。

至於台商在中國大陸經商會面臨何種挑戰？邱垂正說，在中國大陸的台商追求企業穩定經營，近期台商可能感受到商業環境更加政治化，這可能會影響後續投資動向，企業要提高風險意識。政府也會針對後續發展，審慎應對。（編輯：楊昇儒）1110804

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