早知裴洛西要來7月中進場護盤？國安基金駁斥非事實

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（中央社記者張璦台北4日電）國安基金7月中旬進場護台股，今天有媒體報導稱「護盤時機點怪怪的」，推斷裴洛西來台國安基金早已知情。國安基金晚間指出，執行市場安定任務是經通盤考量，並未獲悉裴洛西訪台，也非就單一事件做成進場判斷，報導與事實不符。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台行程，牽動美中台敏感神經，中共宣布4日起在台海周邊進行軍演，引發台海情勢升溫憂慮。

台股今天盤中重挫逾200點，最低至14545.69點，尾盤跌幅收斂，終場下跌74.82點，收在14702.2點，跌幅0.51%。

有媒體報導引述投顧分析指出，裴洛西來台，國安基金應該早就知道，外國重大官員來台，非偶然之舉，綜觀過去7次，國安基金進場通常在台股10年線的位置，但是第8次進場卻一反過去進場邏輯，大盤指數不在10年線附近。

財政部晚間發布聲明，國安基金本次進場是依今年7月12日第113次臨時委員會議，考量國際政經情勢不確定因素仍多，且台股成交量萎縮，外資持續賣超，市場投資信心明顯不足，已符合國安基金設置及管理條例所定進場規定，為避免恐慌情緒，經出席委員討論及共識決議執行市場安定任務。

國安基金表示，委員會出席委員，包含各政黨推薦委員，是通盤考量整體國內外政經情勢及台股穩定需要，才做成決定，並未獲悉裴洛西訪台，也非就單一事件做成進場判斷，媒體所稱純屬臆測，與事實不符。

國安基金說明，近期國際政經不確定因素仍影響國際資金移動及股市穩定，國安基金持續密切關注，及時因應，以穩定投資信心及維護資本市場安定。（編輯：林淑媛）1110804