中國5枚飛彈落入日本專屬經濟區 日方強烈抗議

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中國4日發射的5枚彈道飛彈落入日本專屬經濟區，日本防衛大臣岸信夫（前）表示，已透過外交管道表達強烈抗議。（共同社）

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本政府表示，中國今天發射的5枚彈道飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ），已透過外交管道向中國表達強烈抗議。

共同社報導，日本外務省事務次官森健良晚間召開記者會指出，中國今天在台灣附近海域舉行軍事演習，5枚飛彈落入日本專屬經濟區，他已致電向中國駐日大使孔鉉佑表達抗議，要求立即中止軍演。

日本防衛大臣岸信夫表示，中國發射9枚飛彈，其中5枚落入日本專屬經濟區，這是中國飛彈首次落入日本專屬經濟區。

岸信夫指出，他已透過外交管道向中國表達「強烈抗議」。他還說，「這是事關我國安全和人民安全的嚴重問題」，「據知這是中國彈道飛彈第一次落在我國的專屬經濟區」。

報導稱，據知距離日本最近的飛彈落在「與那國島北北西方約80公里處」。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110804