中國軍演登場 英媒：台灣平靜他國關注演習內容

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中共宣布4日起在台灣周邊海域展開軍演，屏東離島小琉球往返航班仍照常行駛，碼頭邊準備前往遊玩的人潮不少，未有明顯緊張氛圍。中央社記者董俊志攝 111年8月4日

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）針對美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，中國今天起在台灣四面海域進行歷來最大規模軍事演習。英國廣播電台（BBC）報導，台北氣氛維持平靜，分析家認為，台灣軍方料將謹慎應對。

共軍4至7日實彈演習從台灣時間今天正午12時開始，地點在台灣本島附近6個海域，且預定突破12海浬範圍。台灣政府表示，中國的行為是試圖改變區域現狀。

裴洛西（Nancy Pelosi）台灣時間2日晚間抵達台灣，昨天傍晚離開前往韓國訪問。中國除了因此禁止一些貨物品項的兩岸貿易，主要反應還是在台灣周遭進行軍演。

共軍這波軍演將在繁忙航道上進行，根據北京說法，演習項目包括長程實彈射擊。台灣表示，中國的行動構成對台灣的海上和空中封鎖；美國則說，中國這些軍演是不負責任的行為，且可能演變為失控情況。

分析家林碧瑩（Bonnie Lin）告訴英國廣播電台，台灣軍方將會謹慎應對，但仍然有發生衝突的風險。「比方中國若決定派軍機飛越台灣領空，台灣可能會嘗試將這些飛機攔截，屆時可能出現空中碰撞，或是其他許多不同的情況。」

台灣為了因應共軍演習，被迫要求大量空中和海上交通改道，並與日本和菲律賓協商替代的航道。

另一方面，美軍一架能夠追蹤飛行中彈道飛彈的飛機，已從日本起飛朝台灣前進。

台灣國防部當地時間今天下午5時30分發布新聞稿表示，中共自下午1時56分起至下午4時止，區分數波次，向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈。

國防部還說，國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。對於共軍破壞區域和平的不理性行動，國防部表達譴責。

英國「衛報」（The Guardian）報導，倫敦智庫「皇家聯合軍事研究所」（Royal United Services Institute）高級研究員溫麗玉（Veerle Nouwens）表示，中國這次6處軍演地點值得注意，尤其是似乎不再聚集在中國海岸線，而是環繞台灣；此外，北京這次對於它引用哪些法律來認定自身海域，也有不同詮釋。

溫麗玉還說，共軍這次軍演不僅台灣緊盯，美國和區域其他強權國家也密切追蹤，「美國將尋找得知解放軍如何使用庫存的傳統飛彈，也就是中國是否會進行反艦彈道飛彈試射，以及是否使用空射和艦射反艦彈道飛彈」。

「它們也將關注軍演的型態，例如解放軍多頻繁跨越（台灣海峽）中線，以及跨越多遠。」

溫麗玉還指出，其他國家也將尋求更加了解解放軍如何協調空中和海上兵力，特別針對共軍已強調他們將演練的數種情境。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110804