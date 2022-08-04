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印度學者：重塑強硬形象 中國料採更多軍事行動

2022/8/4 17:59
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（中央社記者林行健新德里4日專電）印度智庫學者認為，中國在經歷美國眾議院議長裴洛西訪台一事之後，為在內部重塑強硬形象，可能會對印度、台灣以及南海採取更多軍事行動。

即使面對北京嚴厲警告，裴洛西（Nancy Pelosi）仍於2日晚間率團抵台訪問。中國隨即宣布將在台灣東西南北周邊共6處海域進行3天實彈軍事演習，但演習在裴洛西離開台灣後次日才開始，也就是4日。

印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）接受中央社訪問時說，中國國家主席習近平正面臨對裴洛西訪台一事回擊不夠強硬的壓力，因此預料北京未來會在區域內挑起更多事端。

夏海娜說，外界發現到，中國會避免與美國發生直接對抗，專挑較弱小的國家來下手。因此，裴洛西訪台一事，視中國國內反應而定，習近平為修補形象，可能會對印度、台灣及南海採取一些軍事行動。

這位曾到台灣修讀華語、並任印度留台學生校友會首屆會長的學者說，裴洛西必須兌現訪台規畫，不能讓北京奪走主導權，否則美國難以維持全球第一大強權的地位，但中國的暴走式反應把自己逼到了角落。

夏海娜說，裴洛西訪台之行展現了美國對台的支持，但過程中惹惱了中國。北京一向厭惡民進黨和蔡英文總統，勢會做一些讓台灣感到痛的事情，包括各種制裁，但相信過一陣子就會緩和。

另方面，「印度時報」（TOI）今天刊登社論稱，中國等裴洛西離境後才舉行演習，意味著它不想提升和美國之間的緊張關係，但未來幾天台灣要付出的代價卻會升高，特別是若北京對金門、馬祖等離島動手。

社論也建議，印度與台灣同樣面對中國的威脅，印度政府應一改過去的保守態度，大膽與台灣交往，考慮就區域安全事宜與台灣展開例行對話，此舉也將使中國在打算對印度採取行動時，增加一分顧忌。

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有關共軍這次演習，印度前國防部發言人巴提（Anil Bhat）在接受印度媒體Awaz-The Voice時說，藉著閱兵或演習來炫耀武力是中國的一貫作風，但2020年中印邊界衝突顯示，中國人民解放軍實戰能力未達標準。

巴提說：「如果中國繼續射擊而擊中靠近台灣的目標、甚至是台灣的國防設施，中國將會得到後悔莫及的回應。中國不要忘記，美軍戰艦已開進台灣附近的海域。」（編輯：高照芬）1110804

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