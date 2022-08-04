國防部：中共向台灣周邊海域發射多枚東風彈道飛彈
2022/8/4 15:19（8/4 16:15 更新）
共軍宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）
（中央社記者游凱翔台北4日電）共軍於台灣周邊6處海域軍演，國防部今天表示，中共在下午1時56分起，向台灣東北部、西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈，國軍即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。
美國眾議院議長裴洛西
（Nancy Pelosi）2日抵台訪台，共軍隨即宣布，自今天中午12時起至7日中午12時止，在台灣東西南北周邊共6處海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。
生日：1940年3月26日
裴洛西小檔案
全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。
生日：1940年3月26日
學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）
經歷：
- 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今
- 2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬
- 2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長
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對照海圖，這6處海域分布在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部海域，位在台灣海峽、巴士海峽、東海及太平洋等海域，其中高雄外海演訓區域離陸地不到20公里。
國防部今天下午3時10分發布新聞稿表示，中共約下午1時56分起向台灣東北部、西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。
國防部指出，國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。國軍對此破壞區域和平的不理性行動，國防部表達譴責。（編輯：謝佳珍）1110804
影片來源：世界最正經
（國防部提供）
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