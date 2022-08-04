共軍稱完成實彈訓練 解除海空管控
2022/8/4 16:17（8/4 16:20 更新）
（中央社台北4日電）共軍東部戰區通報稱，今天下午1時許對台灣東部外海預定海域實施多區域、多型號常規導彈火力突擊，導彈全部精準命中目標，整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。
東部戰區官方微博通報，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，8月4日下午1時許，解放軍東部戰區火箭軍部隊，對台島東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標，檢驗了精確打擊和區域拒止能力。整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。
東部戰區並未說明發射哪些型號的導彈與數量。
東部戰區稍早前通報，東部戰區陸軍部隊下午1時許，在台灣海峽實施了遠端火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行了精確打擊，取得了預期效果。根據央視新聞畫面，這是共軍從福建平潭向台灣西北部預定海域進行實彈射擊。
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國防部發布新聞稿表示，中共於下午約1時56分起，向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈；國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。
美國眾議院議長裴洛西2日晚間抵台訪問後，東部戰區宣布2日晚上開始，東部戰區陸續在台灣周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，將在台灣海峽進行遠端火力實彈射擊，在台灣東部海域組織常導火力試射。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1110804
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