無人機掠過金門上空 駐守部隊信號彈驅離

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陸軍金門防衛指揮部表示，金門、北碇地區3日晚間發現不明飛行器掠過上空，經比對研析應為無人機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）

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（中央社記者游凱翔台北4日電）陸軍金門防衛指揮部今天表示，金門、北碇地區昨晚發現不明飛行器掠過上空，經比對研析應為無人機。駐守部隊依標準作業程序射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為。

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陸軍金防部上午發布新聞稿指出，防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態，且營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，遇突發狀況均有能力即時應處，請國人放心。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間10時44分抵達空軍松山基地後，中共隨即宣布，解放軍從今天中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。（編輯：郭無患）1110804