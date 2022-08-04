G7外長聯合聲明關切中共軍演 籲確保台海和平穩定

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（中央社記者陳韻聿倫敦3日專電）美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，中共文攻武嚇並宣布明天起在台灣周邊多處實施軍演。G7成員國外長今天發布聯合聲明，關切中共的威嚇行動，並兩次提及對台海和平穩定的承諾。

聯合聲明特別關切中共恐導致局勢升高的實彈演習和經濟脅迫，強調以訪問行程為藉口在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動，毫無道理。

聲明指出，各國議員在國際間旅行、訪問符合常規和慣例；中共推升局勢的回應恐導致區域更加緊張和不穩定。

英、美、法、德國以及加拿大、義大利、日本等七大工業國集團（G7）國家的外交部長與歐盟外交與安全政策高級代表透過聲明重申將致力維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與其他區域的和平穩定。

G7各國外長呼籲中共勿企圖藉由武力單方面改變區域現狀，應以和平的方式解決兩岸分歧；各國的「一中政策」及對台灣的基本立場不變。

聲明在結尾重申各國對維護台海和平穩定的堅定承諾，並鼓勵相關各方保持冷靜、展現自制、確保行動透明，並保持溝通暢通，以避免誤解。（編輯：陳正健）1110804