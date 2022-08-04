G7外長關切中共軍演 中國駐歐使團重話回應

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G7成員國外長發布聯合聲明，直指中國推升局勢恐導致區域緊張和不穩。中國駐歐盟使團回應，這份聲明是萬惡無恥。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社台北4日電）美國眾議院議長裴洛西訪台後，共軍連續3天在台灣周邊進行軍演，G7成員國外長發布聯合聲明，直指中國推升局勢恐導致區域緊張和不穩。中國駐歐盟使團重話回應，這份聲明是萬惡無恥。

中國駐歐盟使團於當地時間3日下午9時許發表「駐歐盟使團發言人就七國集團和歐盟外長涉台聲明答記者問」聲明，內容作上述表示。

七大工業國集團（G7）成員國外長及歐盟外交與安全政策高級代表3日發布聯合聲明指出，中國對於裴洛西（Nancy Pelosi）訪台所採取的行動可能升高緊張局勢，造成地區不穩，呼籲中國不要以武力單方面改變現狀，透過和平方式解決兩岸分歧。

中國駐歐盟使團回應，「G7和歐盟外長的聲明，這就是現實中萬惡無恥的活生生標本」。回應內容指其作惡多端、糾集同夥、變本加厲、萬惡之尤、助紂為虐、沆瀣一氣、指鹿為馬、無恥之極。「世界上為什麼有那麼多戰爭動蕩不安定？就是因為有這些惡，還有這些無恥」。

「台灣是中國領土的一部分，插手台灣事務，就是侵犯中國的主權」，聲明指出，G7和歐盟外長所謂的「基於規則的國際秩序」，這是自己可以作惡、別人不能還手的強盜邏輯。

聲明直指，中國領土完整受到嚴重威脅，「面對赤裸裸挑釁，中國人民絕不可能吞下這一苦果，中國政府捍衛主權和領土完整的舉措完全必要，十分恰當，這是14億中國人民的共同強烈願望」。

聲明最後強調，「當今世界，已經不是西方列強可以肆意橫行的時代。台灣的事怎麼辦，14億中國人民說了算」、「任何侵犯中國主權和領土完整的行徑，中國人民必將加倍奉還」。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110804