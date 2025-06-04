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美海軍船艦以同志人權鬥士命名 傳防長下令改名

2025/6/4 14:38
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國軍事新聞網站Military.com今天報導，國防部長赫格塞斯已下令把一艘以已故同志人權鬥士哈維米克（Harvey Milk）命名的海軍補給艦更名。

法新社報導，哈維米克（Harvey Milk）是美國首批公開同志身分的政壇人物，致力推動禁止基於性傾向的歧視法案，在1978年11月於舊金山遇刺身亡。

Military.com網站表示他們已查閱海軍部長室的備忘錄，文中指出改船艦名稱這一步與赫格塞斯（Pete Hegseth）據傳的重建美國武裝部隊「戰士文化」目標相符。

Military.com網站報導指出，根據匿名國防官員的說法，海軍部長費蘭（John Phelan）已受赫格塞斯之命，將美國海軍補給艦哈維米克號（USNS Harvey Milk）重新命名；而消息宣布的時間點，是刻意安排在LGBTQ世界驕傲（LGBTQ WorldPride）月。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導指出，美國海軍也在考慮重新命名其他幾艘船艦，包括分別以最高法院首位非裔大法官馬歇爾（Thurgood Marshall）和自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）為名的兩艘船艦。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）回應相關報導時表示：「任何可能的更名，將在內部審查完成後公布。」

針對「哈維米克號」恐遭更名，曾任聯邦眾議院議長的民主黨籍加州聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）發言譴責。

裴洛西發布聲明指出：「哈維米克很驕傲自己曾擔任美國海軍上尉，他是一股強大的改革力量，不僅在加州，在全國都是如此」。

裴洛西表示，船艦更名「這個惡意舉動…是背棄美國的基本價值觀，向那些為更美好國家而奮鬥的先賢們致敬」。

哈維米克服役期間，美國軍方仍禁止同性戀者入伍。

哈維米克是美國率先公開同志身份的政治人物之一，1978年當選舊金山市議會（San Francisco's Board of Supervisors）成員，在舊金山通過禁止基於性傾向的歧視法案方面，發揮了重要作用。

數個月後，即1978年11月，哈維米克與時任舊金山市長摩斯康（George Moscone）一同遭人槍殺身亡。

哈維米克遭槍殺進一步鞏固他的人權標竿聲譽，死後被追授總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom）。

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美國海軍哈維米克號補給艦，長227公尺，於2021年正式下水。

美國總統川普上任後已採取行動，禁止跨性別軍人從軍，並廢除多元化計畫。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140604

裴洛西
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