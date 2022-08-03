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不再聚焦西南方 國軍全盤揭露台灣周邊空域動態

2022/8/3 22:04（8/3 22:21 更新）
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國防部自民國109年9月17日起在官方網站「即時軍事動態」專區發布「我西南空域空情動態」，今年8月3日起改為「台海周邊空域空情動態」。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
國防部自民國109年9月17日起在官方網站「即時軍事動態」專區發布「我西南空域空情動態」，今年8月3日起改為「台海周邊空域空情動態」。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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（中央社記者游凱翔台北3日電）國防部自民國109年9月17日起在官方網站「即時軍事動態」專區發布「我西南空域空情動態」，但僅聚焦西南空域，為讓國人了解國軍監控能力並使國際了解中共武嚇舉措，今起改為「台海周邊空域空情動態」。

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為了揭露台灣周邊空域敵情威脅，國防部在民國109年9月17日起在官方網站設置「即時軍事動態」專區，並發布主要聚焦於西南空域的「我西南空域空情動態」，同年10月則增加英文版本的軍事動態。

軍方人士晚間告訴中央社記者，未來公布的資料除了西南空域外，也會涵蓋其他周邊空域共機動態，目的是使國人了解國軍有能力掌握、應處台灣周邊空域共軍軍機狀況，並讓國際社會了解中共破壞區域和平舉措。（編輯：蘇龍麒）1110803

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