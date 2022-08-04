【特派談新事S2E27｜加碼版】裴洛西快閃台灣 「後果」美中先喬好了？
2022/8/4 17:27（8/4 17:40 更新）
美國聯邦眾議院議長裴洛西（前中）3日傍晚搭乘行政專機離開台灣，外交部長吳釗燮（左）代表政府送機。（外交部提供）
主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：江今葉／中央社駐華盛頓特派
主題：誰才是贏家？
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在任期最後階段旋風式訪台，全球有70多萬人追蹤其飛航路線，她的亞洲行一共拜訪5個國家，卻只在台灣上空未落地就先發推文，82歲政壇老鳥熟捻的媒體操作，讓台灣變成世界焦點，也間接促成各外媒紛紛刊出長文，認識這座夾縫中生存的海島，是如何以小搏大，在民主、經濟與人權上開出自己的花朵。
中國「文攻、武嚇、軍演」的3步驟暗藏什麼玄機？美國政壇除了白宮外，連共和黨都支持裴洛西訪台，而與拜登政府友好的《金融時報》卻……。中國不可能對美國有軍事行動，不管是何種制裁，必須直面後果的台灣該怎麼辦？
外媒訝異台灣人如「辦喜事」般迎接裴洛西，對台灣被解放軍六面圍島像置身事外，為什麼？
後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文｜文字：張若瑤
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