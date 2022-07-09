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【特派談新事S2E22｜加碼版】安倍走了——化為千縷微風溫柔守護台日

2022/7/9 21:05（7/9 21:14 更新）
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2006年安倍晉三（右）首度執政，因宿疾下台，亦師亦父的李登輝（左）曾鼓勵他再當一次首相。圖為2010年李登輝在外雙溪翠山莊會見安倍晉三。（中央社檔案照片）
2006年安倍晉三（右）首度執政，因宿疾下台，亦師亦父的李登輝（左）曾鼓勵他再當一次首相。圖為2010年李登輝在外雙溪翠山莊會見安倍晉三。（中央社檔案照片）
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：楊明珠／中央社駐東京特派

主題：台灣最重要的友人與夥伴

日本前首相、「堅定親台派」的安倍晉三，8日在奈良市遭暴力槍殺辭世，出身政治世家的他，曾因潰瘍性大腸炎走過死亡幽谷，亦是日本在任最久的首相，「67歲」是他生命的關卡？

安倍從政期間與台灣關係友好，卸任後也頻頻為台灣發聲，從早期的「台灣對亞洲地區和全世界的和平及穩定很重要」，到近期的「台灣有事=日本有事=日美同盟有事」，安倍被稱作「印太戰略」之父，提出美圍堵中的「印太戰略」和「四方安全會談」（QUAD）概念雛形，他做了什麼讓日本再躍上國際舞台？

在2006年安倍首度執政，因宿疾下台，亦師亦父的李登輝如何鼓勵他「再當一次首相」？安倍與李登輝的忘年之交是怎麼建立的？寵妻達人的他，為何稱自己為「家庭內的在野黨」？身為日本史上最重視自衛隊的首相，命運竟給了安倍人生一個諷刺的遭遇。

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

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