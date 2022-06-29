【特派談新事S2E18｜LGBT的困境與微光：印度篇】險被開腦勇出櫃 印度王子不愛公主挺同志

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印度唯一有勇氣出櫃的王子戈希爾，在自家莊園河畔遙望遠方，思考印度同志權益的前景。中央社記者林行健古茶拉底省攝 111年6月24日

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：林行健／中央社駐新德里特派

主題：LGBT的困境與微光

在童話故事裡，「王子和公主最後過著快樂幸福的生活」是異性戀侶的嚮往；在印度，有位王子坦白面對自己並不愛公主的心聲，因為他愛的是另一個男人。

印度唯一有勇氣出櫃的王子戈希爾（Manvendra Singh Gohil）3月在莊園邊的河堤接受中央社訪問，回憶過往。「幸好美國精神醫學會在1970年代把同性戀排除在疾病之外。我逃過了一劫。」金黃色的晨曦灑在他的臉上，但他的神情卻是如此灰沉。

雖然逃過腦部手術及電擊，但戈希爾的煎熬卻沒有結束，父母繼續帶著他走訪神山名廟，央求智者和高僧為他們的獨生子「治病」，但都無效。

「我全程服從家人尋求矯正，但一次又一次的羞辱和折磨，讓我覺得真的夠了。我並沒有做錯事，為何人權一再受到侵犯？」56歲的戈希爾說。

26歲時，戈希爾奉父母之命與鄰邦公主成婚。父母希望婚姻生活能為他帶來改變。然而這段婚姻只維持了一年。直到今天，他對公主還抱著深切愧疚：「我做了錯事，讓世上多了一個痛苦的人。」

30歲那年，戈希爾結束漫長忍耐，向全世界宣告要做為一名同性戀者繼續生活下去。但出櫃的代價，就是被逐出王室、從家族生意及財產繼承資格上除名。再過18年，戈希爾「嫁」給了美國人李察遜（DeAndre Richardson）。

王子的身分、出櫃的標籤，讓戈希爾在國際間聲名大噪，多次受邀上電視分享心路歷程，包括美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的節目。他利用意外得到的聲量，開始倡導「同性戀不是病」以及同志平權等理念，成功吸引社會關注。

後製團隊：中央社影音中心

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