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【特派談新事S2E21｜LGBT的困境與微光：加州篇】加州跨世代LGBT議員 接力揚起彩虹旗

2022/7/9 11:14（7/9 11:35 更新）
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圖為矽谷聖荷西市區當地LGBTQ藝術家彩繪出多元性別傾向的壁畫。（中央社檔案照片）
圖為矽谷聖荷西市區當地LGBTQ藝術家彩繪出多元性別傾向的壁畫。（中央社檔案照片）
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：周世惠／中央社舊金山特派

主題：LGBT的困境與微光

2015年同性婚姻在全美合法，美國成為繼加拿大後第二個同性婚姻合法化的北美洲國家。在一般人印象中，美國在性別認同上，是最開放、包容的國家，但事實並非如此簡單。

美國幅員廣大，保守州、開放州、東岸、西岸，對同婚合法、LGBT的法律權益，立場不一。位於西岸的加州在保障LGBT權益上領先全美各地，中央社PODCAT專題「LGBT的困境與微光」前進加州，訪問兩位跨世代的LGBT州議會議員羅達倫和李天明，分享倆人面對自身性向的煎熬和勇氣，以及他們在議會裡為LGBT爭權益的努力。

專題也聚焦加州透過立法賦權，保障加州、乃至於外州LGBT族群的權益，也比較其他保守州對性別平權的限制及打壓，凸顯性別平權議題在美國至今仍是不同陣營的攻防焦點、壁壘分明，性別平權還有漫漫長路要走。

後製團隊：中央社影音中心

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