【特派談新事S2E16｜LGBT的困境與微光：印尼篇】「我們也想親近神」 LGBT穆斯林印尼夾縫求生

印尼同志人權低落，2021年發表的一份美國研究指出，在全球175個國家對同志族群的接受度排名中，印尼落居第147。圖為日惹的同志團體參加社區嘉年華。（烏吉提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 111年6月22日

主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：石秀娟／中央社前駐雅加達特派

主題：LGBT的困境與微光

中央社podcast專題「LGBT的困境與微光」第一站從印尼出發，從「宗教」切入，發現身為穆斯林的LGBT在信仰上被排拒在外，他們不能進到清真寺禮拜、不能參加伊斯蘭活動，甚至連被視為印尼新年的開齋節假期，他們都不能返鄉和家人團圓慶祝。

對印尼LGBT而言，信仰的路和回家的路都是斑斑血淚，他們除了不被原生家庭接納，最讓人難以想像的是，他們被迫接受驅魔治療，來趕走所謂附在他們體內的惡魔，認為這樣可以「掰直」他們的性向。而這樣的宗教治療儀式，對受治者的生理和心理都是相當痛苦不堪的。

不只親近神的權利被剝奪，印尼的LGBT在社會上求職碰壁，許多人只好出賣身體求生存。這篇報導前進泗水和日惹，第一手直擊在鐵道旁、在墓園深處從事性交易的跨性別性工作者，揭露印尼LGBT不為人知的悲慘血淚。

黑暗的盡頭總有微光。所幸，在印尼，有一些從歧視打壓中熬過來的LGBT和學者專家，挺身而出為LGBT爭取權益。專題採訪在日惹的阿爾法塔伊斯蘭學校收容LGBT穆斯林，教導他們讀可蘭經、學阿拉伯文，提供他們一個實踐信仰的避風港。

此外，這篇報導也爬梳印尼的文化和政治脈絡，發掘性別議題長期以來淪為印尼極端勢力政治化的工具和武器，不僅是在宗教領域上用來攻擊對手，甚至也是政治人物和政黨在選舉時，為爭取選票施展的選戰策略。

後製團隊：中央社影音中心

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