【特派談新事S2E14】加入北約=不和平？瑞典與芬蘭為何掙扎

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：辜泳秝／中央社駐斯德哥爾摩特派

主題：俄侵烏改變歐洲均勢

俄羅斯總統蒲亭攻打烏克蘭的同時，也敲碎歐洲長期穩定均勢局面，間接促成北歐中立國陸續放下「軍事不結盟」傳統，芬蘭率先在5月12日率先提出加入北約（NATO），瑞典則在5月18日跟進正式遞件。

芬蘭以往在重大政策上不挑戰蘇聯，瑞典冷戰期是蘇聯和西方的緩衝區，如今巨變在眼前，芬蘭與瑞典雖對外有動作，但國內各黨是否砲口一致？

兩國總理和外長在多次公開談話中，仍然相當強調國家中立與政策自主，但這次北歐國家如何拿捏強敵在旁的國際政治分寸？而在北約審理通過之前的「灰色時間點」，環繞波羅的海的這些國家，又該如何應對？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：陳薇雯｜文字：張若瑤

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