更多編輯台推薦新聞：
0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

曾虛白獎增設學生PODCAST類 鼓勵關注環境永續
生活

曾虛白獎增設學生PODCAST類 鼓勵關注環境永續

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看
生活

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD

【特派談新事S2E11】大外宣、貼標籤與洗腦 俄侵烏「認知戰」三部曲

2022/6/1 18:32（6/1 18:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央社駐柏林特派林育立與讀者分享俄羅斯蒲亭（圖）稱烏克蘭「納粹」與「法西斯」等標籤背後暗藏的符碼。（圖取自克里姆林宮網頁kremlin.ru）
中央社駐柏林特派林育立與讀者分享俄羅斯蒲亭（圖）稱烏克蘭「納粹」與「法西斯」等標籤背後暗藏的符碼。（圖取自克里姆林宮網頁kremlin.ru）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：林育立／中央社駐柏林特派

主題：熱兵器外的新戰場

俄羅斯為何以2枚火箭，攻擊烏克蘭首都基輔的電視塔？在現代科技化的戰場上，「資訊」的威力不比槍砲坦克小，在開戰的兩方中，最先被犧牲的都是「真相」。操弄錯誤訊息以及植入懷疑種子，是俄羅斯「認知戰」三部曲之一，第二部與第三部分別是……。

你有聽過「莉莎事件」嗎？一位俄裔少女在德國被難民……。俄羅斯電視台（RT）為何要加工這種未經證實的事件，成為聳動駭人聽聞的謠言，掀起社會動盪與不安？還有，蒲亭怎麼老愛罵烏克蘭「納粹」與「法西斯」，這個標籤背後暗藏什麼符碼？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

立即收聽：
▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify
▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶更多相關新聞
▶「特派談新事」圈粉／周永捷：instagram.com/plo1223/
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
【特派談新事S2E10】「婦女墮胎權」為何在美國吵50年還沒完？【特派談新事S2E09】新加坡與病毒共存 靠5個關鍵做法【特派談新事S2E08｜總編加碼版】俄侵烏中場：蒲亭荒謬的勝利日【特派談新事S2E07】王子復仇or獨裁再起？馬可仕家族又臨馬拉坎南宮【特派談新事S2E06】芒果糯米「泰」瘋——國民美食的妙用之處
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀