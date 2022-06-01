【特派談新事S2E11】大外宣、貼標籤與洗腦 俄侵烏「認知戰」三部曲

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：林育立／中央社駐柏林特派

主題：熱兵器外的新戰場

俄羅斯為何以2枚火箭，攻擊烏克蘭首都基輔的電視塔？在現代科技化的戰場上，「資訊」的威力不比槍砲坦克小，在開戰的兩方中，最先被犧牲的都是「真相」。操弄錯誤訊息以及植入懷疑種子，是俄羅斯「認知戰」三部曲之一，第二部與第三部分別是……。

你有聽過「莉莎事件」嗎？一位俄裔少女在德國被難民……。俄羅斯電視台（RT）為何要加工這種未經證實的事件，成為聳動駭人聽聞的謠言，掀起社會動盪與不安？還有，蒲亭怎麼老愛罵烏克蘭「納粹」與「法西斯」，這個標籤背後暗藏什麼符碼？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

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