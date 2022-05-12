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【特派談新事S2E08｜總編加碼版】俄侵烏中場：蒲亭荒謬的勝利日

2022/5/12 16:24（5/12 16:26 更新）
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中央社新聞部總編輯陳正杰（左）與國際暨兩岸新聞中心主任廖漢原（右），分析俄羅斯入侵烏克蘭戰爭2個半月後的形勢。中央社記者張若瑤攝 111年5月12日
中央社新聞部總編輯陳正杰（左）與國際暨兩岸新聞中心主任廖漢原（右），分析俄羅斯入侵烏克蘭戰爭2個半月後的形勢。中央社記者張若瑤攝 111年5月12日
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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：陳正杰／中央社新聞部總編輯

主題：戰爭進入新階段 烏克蘭必勝關鍵

俄羅斯侵略烏克蘭的戰事已經持續超過兩個半月，俄國總統蒲亭5月9日在莫斯科紅場的二戰「勝利日」紀念活動中發表一場「反高潮」的演講，他未如外界預期把入侵烏克蘭的行動改口稱為「戰爭」，沒下令全國總動員，也沒能宣布對烏戰爭取得任何勝利。

不論蒲亭原本為入侵烏克蘭設定什麼目標，他都未能達成，這場戰爭從他個人或俄國的角度來說，都註定將以失敗收場。

從戰場上節節敗退的形勢在未來幾週可能更加明顯，到防止北約進一步東擴的戰略目標落空，到克里姆林宮繼續推行獨裁愚民統治的局面可能改變，再到蘇聯瓦解的漫長過程或許終將完成，恐怕無一不讓蒲亭寢食難安。

就在5月9日同一天，美國總統拜登簽署了復刻自二戰的租借法，雖然俄烏戰爭何時結束、如何結束難以預測，但有了美國這個超級兵工廠，加上來自加拿大、澳洲與德國等歐洲國家提供的重型武器，烏克蘭憑著團結抗敵的堅強意志，在未來幾個星期到幾個月，將會讓入侵的俄軍恐吃盡苦頭。

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文 ｜文字：張若瑤

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