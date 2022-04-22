【特派談新事S2E04｜加碼版】馬斯克的推特夢 葫蘆裡賣什麼藥？

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億萬富豪馬斯克表示，他提議收購推特，是因為相信讓「那裡成為一個包容的自由言論場域非常重要」。（圖取自instagram.com/elonmuskes）

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：周世惠／中央社駐舊金山特派員

主題：有社群媒體就有言論自由？

身為推特愛用者，全球新首富馬斯克要絕對言論自由，除了買進社群媒體推特超過9%股權進入董事會外，他還推文要取得所有股權，以25%的溢價買下整間公司並下市私有化，股東們氣噗噗，華爾街和矽谷都不看好，不過市場還是板凳搬敲碗等看好戲，這一場攻防戰怎麼打？馬斯克到底在想什麼？

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後製團隊：中央社影音中心

剪輯：吳桓中 | 文字：張若瑤

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