【好POD+ E03】強人崛起 中共長征之路100年的變與不變

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中央社國際暨兩岸新聞中心去年製作的大型專題「中共建黨百年」，4月1日集結成電子書出版，中央社國際暨兩岸新聞中心副主任朱建陵（左）上「中央社好POD」節目暢談專題製作的選材與獨特性。 中央社記者吳桓中攝 111年4月3日

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▶本節目感謝紙風車文教基金會，永續行動即刻做起。

主持人：張若瑤

與談人：朱建陵／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任

主題：中國特色怎麼來的？

影響台灣甚深的政黨，除了國民黨與民進黨外，還有一個在海峽對岸虎視耽耽的共產黨。100年前，它從幾十個人發展至今，已掌控世界第二大經濟體——中國。這個政黨有自己的性格，相信「人定勝天」，親情與宗教皆可控，定期反貪腐、自我清洗，出事統統團結向前看，字典中沒有「我錯了」一詞，當它往下個百年走去，會重蹈日本軍國主義的危途嗎？

為什麼習近平會設定「兩個一百年」、「東升西降」的遠大目標？鑑古觀今知未來，「中國特色」的社會主義道路，會把世界帶往何處？

中央社兩岸新聞團隊結合國際中心、媒體實驗室，2021年推出「中共建黨百年：歷史崎嶇與黨國歧路」大型專題企劃，分為6大部分、共有47篇文章，集結成《長征的路途：中共建黨百年》一書，這本電子書於4月1日發行。

後製團隊：中央社影音中心

音訊剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

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