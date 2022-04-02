劉克襄Podcast「搭火車回台灣」首播 快速達到一個緩慢的地方

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（中央社記者邱祖胤台北2日電）作家劉克襄首度主持Podcast節目「搭火車回台灣」，在「中央社好Pod」頻道播出，首集就帶領民眾深入山線鐵道沿途景緻。劉克襄說，台灣鐵道可以讓大家「快速達到一個緩慢的地方」。

劉克襄接受中央社記者採訪時表示，國外有本書叫做「火車大旅行」，裡面有一段話：「搭火車可以讓你發現一個國家的精神所在。」劉克襄說，這段話他一直銘記在心，也一直在實踐。他表示，利用火車旅行看到的台灣，比任何時候都還多。

劉克襄表示，過去幾年他常帶領中央社同仁到不同地方踏查及旅行，搭乘火車似乎是最有收穫的一種方式，導覽者和體驗者都有更深刻的回憶。劉克襄表示，這樣一段小小旅程，常呈現台灣驚人的多樣和豐富性，那是其它國家難以企及的。

劉克襄表示，這兩件事都促使他思考，除了文字書寫之外，也可試試透過新媒介把書本難以表達的情感更合宜的呈現，「台灣的鐵道讓我們快速到達一個緩慢的地方。」

「搭火車回台灣」是國內少數由作家帶路談旅行的Podcast節目，除了劉克襄以感性的聲音及文字呈現外，中央社影音中心製作團隊另根據當集內容出外景，逐一拍攝節目中所提及的影像，同步於YouTube頻道呈現。

劉克襄表示，他依據台鐵的鐵道線分布，試著將台灣鐵道路線分成十幾個段落，諸如平溪線、山線、海線、北宜線等，期待每一個段落都能呈現不同的地理風物及特色，串連出台灣鐵道的新風貌。

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劉克襄說，「搭火車回台灣」每一集要講的故事，基本上都是我親眼在火車上遇見的故事，長年生活的累積，「庶民百姓的生活風物，我喜歡捲涉進去。再從一個遙遠而偏離事件的地方，冷靜的回顧。搭乘火車，基本上是一個美好事物經常發生的地方。我享受正面迎見，或者擦肩而過，都相當歡喜。」

中央社Podcast頻道「中央社好Pod」目前除了每週播出「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」3個節目，自今天起另推出由作家劉克襄主持的「搭火車回台灣」，每月第1個週六播出。劉克襄將在節目中與聽眾分享12個小站之旅，透過火車與新媒體交集，串連出台灣鐵道與庶民百姓生活風物的新風貌，試圖呈現文字難以表達的情感。（編輯：屈享平）1110402