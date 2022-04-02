更多編輯台推薦新聞：
新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難
國際

新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看
運動

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美媒：拜登召東協峰會碰軟釘 印太戰略警訊
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/111

【劉克襄的小站之旅｜搭火車回台灣E01】山線 一碗炒米粉的愛

2022/4/2 13:04（4/2 13:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
作家劉克襄在4月2日起推出PODCAST節目「搭火車回台灣」，分享12個親身涉及的小站之旅，在每月的第1個週六上架。中央社記者孫仲達攝 111年4月2日
作家劉克襄在4月2日起推出PODCAST節目「搭火車回台灣」，分享12個親身涉及的小站之旅，在每月的第1個週六上架。中央社記者孫仲達攝 111年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：劉克襄／中央社董事長、詩人、自然觀察作家

主題：小鎮中的快樂與分享

一輛經大安溪往大漢溪對岸緩緩行駛的區間車，在遠方，是台灣低海拔最精采的火焰山，山谷裡青綠色的相思樹似乎還未冒出白色花團。從三義到銅鑼，另一處被殘雪披覆的，是苗栗八景雙峰山，走在油桐花鋪道的稜線上，一抹金碧輝煌在路的盡頭隱現。

劉克襄在廟宇內、小鎮中、市場上留下了足跡，也帶走一些回憶。

▶三義與銅鑼菜市場不能不吃的美食，聽劉克襄怎麼說。

｜本集重點｜
（00：00：39）火焰山相思樹 尋青綠欉中的一團白
（00：03：37）苗栗八景雙峰山 花海上的金碧輝煌
（00：05：06）九層炊、芋頭粿、瓦拉米與客家麵
（00：08：21）走稜線到慈惠堂：加油！有免費午餐
（00：14：44）銅鑼天后宮媽祖回家 全鎮擺攤鬧哄哄

後製團隊：中央社影音中心
外景拍攝：吳桓中、黃大維
剪輯：吳桓中｜文字：張若瑤

立即收聽：
▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶相關新聞這裡看
▶節目全影片點這裡

延伸閱讀
藍皮解憂號打造列車上的書店 劉克襄分享獨特記憶劉克襄吳芳銘對談農業翻轉 用感動力行銷農產品作家劉克襄規劃「華仁小徑」 紀念鳥人畫家何華仁【空中小客廳S2E01】前文膽李靜宜：翻譯是逃脫 讓生活有呼吸空間【特派談新事S1E39】威爾斯密斯一巴掌「打響」奧斯卡？
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀