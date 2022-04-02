【劉克襄的小站之旅｜搭火車回台灣E01】山線 一碗炒米粉的愛
2022/4/2 13:04（4/2 13:15 更新）
作家劉克襄在4月2日起推出PODCAST節目「搭火車回台灣」，分享12個親身涉及的小站之旅，在每月的第1個週六上架。中央社記者孫仲達攝 111年4月2日
主持人：劉克襄／中央社董事長、詩人、自然觀察作家
主題：小鎮中的快樂與分享
一輛經大安溪往大漢溪對岸緩緩行駛的區間車，在遠方，是台灣低海拔最精采的火焰山，山谷裡青綠色的相思樹似乎還未冒出白色花團。從三義到銅鑼，另一處被殘雪披覆的，是苗栗八景雙峰山，走在油桐花鋪道的稜線上，一抹金碧輝煌在路的盡頭隱現。
劉克襄在廟宇內、小鎮中、市場上留下了足跡，也帶走一些回憶。
▶三義與銅鑼菜市場不能不吃的美食，聽劉克襄怎麼說。
｜本集重點｜
（00：00：39）火焰山相思樹 尋青綠欉中的一團白
（00：03：37）苗栗八景雙峰山 花海上的金碧輝煌
（00：05：06）九層炊、芋頭粿、瓦拉米與客家麵
（00：08：21）走稜線到慈惠堂：加油！有免費午餐
（00：14：44）銅鑼天后宮媽祖回家 全鎮擺攤鬧哄哄
後製團隊：中央社影音中心
外景拍攝：吳桓中、黃大維
剪輯：吳桓中｜文字：張若瑤
立即收聽：
▶【Firstory】
▶【Apple Podcast】
▶【KKBOX】
▶【Spotify】
▶更多【中央社好POD】精彩內容
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀